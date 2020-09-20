Sağlıklı bir beden için sağlıklı bir kalbe sahip olmak gerekiyor. Tüm dünyada ve ülkemizde kalp damar hastalarının sayısı hızla yükseliyor. 29 Eylül Dünya Kalp Günü ile ilgili mesajlarını, bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle dijital ortamda halka ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven, diyabet, yüksek tansiyon, obezite ve hava kirliliğinin kardiyovasküler hastalıkların baş nedenlerinden olduğu belirtti. Sözlerine şöyle devam etti: "Toplum için, sevdikleriniz için ve kendiniz için kalbinize iyi bakın. Sağlıklı beslenerek, sigaraya hayır diyerek, spor ve egzersiz yaparak kalbinize dikkat edin. COVID-19'u önleme konusunda ilgililerin tavsiyelerine uyun. Erken teşhis ve tedavi ile önlenebilir hastalıklar olan kalp damar hastalıklarından korunmak için; kontrollerinizi düzenli yaptırın ve gerekirse acil servisleri arayın."



SAĞLIKLI BESLENİN

SİGARADAN UZAK DURUN

SPOR VE EGZERSİZ ÖNEMLİ

KONTROLLERİNİZİ YAPTIRIN