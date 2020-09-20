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    • Sağlık
    • 20.09.2020 Gazete
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    Kalbinize iyi bakın

    ve damar hastalıkları en büyük ölüm nedeni olarak görülüyor. Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven, “Kalbinize iyi bakın” diyor.

    Kalbinize iyi bakın

    Sağlıklı bir beden için lı bir kalbe sahip olmak gerekiyor. Tüm dünyada ve ülkemizde hastalarının sayısı hızla yükseliyor. 29 Eylül Dünya Günü ile ilgili mesajlarını, bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle dijital ortamda halka ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven, diyabet, yüksek tansiyon, obezite ve hava kirliliğinin kardiyovasküler hastalıkların baş nedenlerinden olduğu belirtti. Sözlerine şöyle devam etti: "Toplum için, sevdikleriniz için ve kendiniz için kalbinize iyi bakın. Sağlıklı beslenerek, sigaraya hayır diyerek, spor ve egzersiz yaparak kalbinize dikkat edin. COVID-19'u önleme konusunda ilgililerin tavsiyelerine uyun. Erken teşhis ve tedavi ile önlenebilir hastalıklar olan kalp damar hastalıklarından korunmak için; kontrollerinizi düzenli yaptırın ve gerekirse acil servisleri arayın."


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