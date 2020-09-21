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    • 21.09.2020 12:59
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    'e büyük şok! virüs testi pozitif çıktı

    Son dakika haberi... ’den geçtiğimiz hafta 17.5 milyon Euro bonservis bedeliyle İtalya Serie A ekibi Lazio’ya transfer olan lı golcü ’in virüs testi pozitif çıktı. Vedat Muriç’in virüse Kosova’da yakalandığı iddia edildi.

    Fener'in eski yıldızına koronavirüs şoku
    'e virüs şoku. basınında yer alan ve İtalyan Tutto Mercato gazetesine dayandırılan haberde; golcü oyuncunun testinin pozitif çıktığı ileri sürüldü.



    Geçtiğimiz günlerde kız kardeşinin düğünü için Kosova'ya gelen Muriç, kalabalık bir ortamda gerçekleşen düğüne maskesiz katılmış ve bu hareketi Kosova basınında eleştirilere neden olmuştu. Vedat Muriç'in virüse Kosova'da yakalandığı iddia edildi.

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    Haberler Spor Vedat Muriç'e büyük şok! Koronavirüs testi pozitif çıktı
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