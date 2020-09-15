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    • Sağlık
    • 15.09.2020 Gazete
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    nin azı karar çoğu zarar

    şifa dağıtıyor. Günde 2-3 fincan tüketmek riskini azaltıyor. Karın yağlarını da yakıyor.

    Azı karar çoğu zarar

    Günlük hayatta sohbetleri lezzetlendiren şifa dağıtıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, kahvenin faydalarına değiniyor. "2-3 fincanı aşmamak gerekir. Daha fazlası için zararlı etkilerini görebiliyoruz" diyor. Kahvenin içerisindeki kafeinin kalp hastalıkları, kanser, diyabet ve kemik erimesi üzerinde etkili olduğunu vurguluyor. 2-3 fincan tüketilmesi ise ve bunama riskini azaltıyor. ABD'deki araştırmaya göre günde 2-3 fincan kahve içenlerde, daha az karın bölgesi yağlanması görülüyor.

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