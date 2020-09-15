Günlük hayatta sohbetleri lezzetlendiren kahve şifa dağıtıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, kahvenin faydalarına değiniyor. "2-3 fincanı aşmamak gerekir. Daha fazlası için zararlı etkilerini görebiliyoruz" diyor. Kahvenin içerisindeki kafeinin kalp hastalıkları, kanser, diyabet ve kemik erimesi üzerinde etkili olduğunu vurguluyor. 2-3 fincan tüketilmesi ise Alzheimer ve bunama riskini azaltıyor. ABD'deki araştırmaya göre günde 2-3 fincan kahve içenlerde, daha az karın bölgesi yağlanması görülüyor.