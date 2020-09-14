Kokulu tehlike | Cinsel sağlık

Kadınlarda en sık görülen sağlık sorunlarından biri de vajinal enfeksiyon. Bu rahatsızlık bazı sorunları beraberinde getiriyor. Prof. Dr. Alparslan Baksu'ya göre doğurganlık çağındaki kadınların yüzde 90'u hayatlarında en az bir kez enfeksiyon geçiriyor. Özellikle yaz aylarında, risk faktörlerinin de artmasıyla ortaya çıkan enfeksiyonlar, kadınlarda yaşam kalitesini önemli oranda olumsuz etkiliyor. Baksu, "Rahatsızlık 2-3 günden fazla sürüyorsa mutlaka bir uzmana başvurun" diyor ve şunları söylüyor: Yanlış temizlik alışkanlığı, dar ve sıkı sentetik giysiler ile doğum kontrol hapları enfeksiyona yol açıyor. Kimyasal temas da tehliyeki beraberinde getiriyor. Bu nedenle parfümlü tuvalet kağıtlarının kullanımından kaçınmak gerekir. Uzun süreli ve kontrolsüz antibiyotik kullanımı sık görülen vajinit sebeplerinden biri olduğu için antibiyotikler de sadece doktor kontrolünde kullanılmalıdır.