Sağlıklı bir beden için sağlıklı bir kalbe sahip olmak gerekiyor. Tüm dünyada ve ülkemizde kalp damar hastalarının sayısı hızla yükseliyor. Medicana Avcılar Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı, Uzm. Dr. Naser Can, kardiyovasküler sağlığını korumak için önemli 7 davranış olduğunu belirterek, "Bunlar arasında; egzersiz, doğru beslenme, düşük kan basıncı, kolesterolü düşürmek, kan şekerini bilmek, sağlıklı bir kiloyu korumak ve sigara içmemek yer alıyor" diyor.

YÜZDE 80'I ÖNLENEBİLİR!

Uzm. Dr. Naser Can, dünya çapında kalp hastalıklarının ve felçlerin önde gelen ölüm nedenlerinden olduğunu belirterek, "Tüm toplumlarda kalp hastalıkları ölüm nedenleri arasında en ön sıralarda gelir. Ama iyi haberler de var. Tüm kardiyovasküler hastalık vakalarının yaklaşık yüzde 80'i önlenebilir. Hayat tarzınızda kolay, basit ve hatta eğlenceli aktiviteler yapmak dahil bazı değişiklikler yaparak riskinizi önemli ölçüde azaltabilirsiniz" ifadelerini kullandı. Can sözlerine şöylde devam etti: "Coronavirüs'ün ülke genelindeki topluluklarda gelişen etkisi ile birçok insanı ofise, okula, bakkal veya spor salonuna gitmelerini engelleyen yeni zorluklara sebep olmuştur. KISA ARALIKLARLA YAPIN

Evde iken sağlıklı bir yaşam tarzını sürdürmeye yardımcı olacak egzersizler yapılmalıdır. Evde devre antrenmanı oluşturun. Atlama krikoları, lunges veya yerinde koşu gibi evde yapabileceğiniz üç veya dört egzersiz seçin. Her egzersizi kısa aralıklarla yapın."