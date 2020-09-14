Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Sağlık
    • 14.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    Kalbinize sağlık! İşte sağlığı için dikkat edilmesi gereken 7 kural

    Sağlıklı bir beden için sağlıklı bir kalbe sahip olmak gerekiyor. Tüm dünyada ve ülkemizde damar hastalarının sayısı hızla yükseliyor. Medicana Avcılar Hastanesi , Uzm. Dr. , kardiyovasküler sağlığını korumak için önemli 7 davranış olduğunu belirtiyor...

    Kalbinize sağlık!

    Sağlıklı bir beden için sağlıklı bir kalbe sahip olmak gerekiyor. Tüm dünyada ve ülkemizde damar hastalarının sayısı hızla yükseliyor. Medicana Avcılar Hastanesi , Uzm. Dr. Naser Can, kardiyovasküler sağlığını korumak için önemli 7 davranış olduğunu belirterek, "Bunlar arasında; egzersiz, doğru beslenme, düşük kan basıncı, kolesterolü düşürmek, kan şekerini bilmek, sağlıklı bir kiloyu korumak ve sigara içmemek yer alıyor" diyor.

    YÜZDE 80'I ÖNLENEBİLİR!
    Uzm. Dr. , dünya çapında kalp hastalıklarının ve felçlerin önde gelen ölüm nedenlerinden olduğunu belirterek, "Tüm toplumlarda kalp hastalıkları ölüm nedenleri arasında en ön sıralarda gelir. Ama iyi haberler de var. Tüm kardiyovasküler hastalık vakalarının yaklaşık yüzde 80'i önlenebilir. Hayat tarzınızda kolay, basit ve hatta eğlenceli aktiviteler yapmak dahil bazı değişiklikler yaparak riskinizi önemli ölçüde azaltabilirsiniz" ifadelerini kullandı. Can sözlerine şöylde devam etti: "Coronavirüs'ün ülke genelindeki topluluklarda gelişen etkisi ile birçok insanı ofise, okula, bakkal veya spor salonuna gitmelerini engelleyen yeni zorluklara sebep olmuştur. KISA ARALIKLARLA YAPIN
    Evde iken sağlıklı bir yaşam tarzını sürdürmeye yardımcı olacak egzersizler yapılmalıdır. Evde devre antrenmanı oluşturun. Atlama krikoları, lunges veya yerinde koşu gibi evde yapabileceğiniz üç veya dört egzersiz seçin. Her egzersizi kısa aralıklarla yapın."

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Sağlık Kalbinize sağlık! İşte kalp sağlığı için dikkat edilmesi gereken 7 kural
    Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
    Tüm Sağlık Haberleri