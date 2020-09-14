Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Sağlık
    • 14.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    Bir avuç yaşayan çiftlere ilaç gibi geliyor!

    Bir avuç , yaşayan çiftlere ilaç gibi geliyor. Özellikle erkeklerde patlamasına yol açıyor. Uzmanlar, bademin diğer faydalarını şöyle anlatıyor...

    Bir avuç güç
    Bir avuç , yaşayan çiftlere ilaç gibi geliyor. Özellikle erkeklerde patlamasına yol açıyor. Uzmanlar, bademin diğer faydalarını şöyle anlatıyor:
    Kanser ve kalp krizi gibi hastalıklara karşı koruyucudur.
    Kuru ciltler için besleyicidir. Badem yağı cilt bakımı, saç ve tırnak bakımına için de kullanılabilir.
    Vücut direncini artırır. Yaraların iyileşmesinde, tat duyusunun oluşumunda faydalıdır.
    Gebelik için çinko minerali içerir.
    Bedensel ve zihinsel yorgunluk için kullanılabilir.
    Strese iyi gelir.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Sağlık Bir avuç badem cinsel isteksizlik yaşayan çiftlere ilaç gibi geliyor!
    Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
    Tüm Sağlık Haberleri