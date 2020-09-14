Bir avuç badem, cinsel isteksizlik yaşayan çiftlere ilaç gibi geliyor. Özellikle erkeklerde enerji patlamasına yol açıyor. Uzmanlar, bademin diğer faydalarını şöyle anlatıyor:
Kanser ve kalp krizi gibi hastalıklara karşı koruyucudur.
Kuru ciltler için besleyicidir. Badem yağı cilt bakımı, saç ve tırnak bakımına için de kullanılabilir.
Vücut direncini artırır. Yaraların iyileşmesinde, tat duyusunun oluşumunda faydalıdır.
Gebelik için çinko minerali içerir.
Bedensel ve zihinsel yorgunluk için kullanılabilir.
Strese iyi gelir.
Kanser ve kalp krizi gibi hastalıklara karşı koruyucudur.
Kuru ciltler için besleyicidir. Badem yağı cilt bakımı, saç ve tırnak bakımına için de kullanılabilir.
Vücut direncini artırır. Yaraların iyileşmesinde, tat duyusunun oluşumunda faydalıdır.
Gebelik için çinko minerali içerir.
Bedensel ve zihinsel yorgunluk için kullanılabilir.
Strese iyi gelir.