Hayatınıza sağlık katın

STRESİ AZALTIYOR: Stres, hayatımızın her alanında maalesef bizimle. Özellikle pandemi ile mücadele ettiğimiz şu günlerde hangimiz stresli değiliz ki? Düzenli egzersiz ise zihinsel gerginlik ile başa çıkmak, ruhsal olarak rahatlamak için en ideal yollardan biri.

MUTLULUK VERİYOR: Düzenli egzersiz yapmak mutluluk hormonu olan endorfinin salgılanmasına yardımcı oluyor. Yapılan araştırmalar, düzenli spor yapmanın depresyonlarda bile semptomları hafiflettiğini söylüyor. Araştırma ise bazı durumlarda düzenli egzersizin antidepresan haplar kadar etkili olabildiğini ortaya koydu.

BEYİN FONKSİYONLARINI GELİŞTİRİYOR: Düzenli egzersiz yapmanın Alzheimer'ı yavaşlatabildiğini duymuş muydunuz? Alzheimer gibi hastalıklarda birçok önemli beyin fonksiyonu kaybedilir, beyin hücreleri ölüyor. Düzenli spor yapmak ise beyin fonksiyonunu geliştirmeye yardımcı oluyor. Özellikle 25-45 yaş arasında, beyni desteklemek ve dejenerasyonu önlemek için düzenli egzersiz büyük bir öneme sahip.

UYKUSUZLUĞA İYİ GELİYOR: Yapılan bir araştırma, uyumadan 5-6 saat önce yapılan sporun, vücudun çekirdek sıcaklığını yükselttiği ve sıcaklık birkaç saat sonra normale döndüğünde vücudun bunu uyku zamanı olarak algıladığını ortaya koydu. Yani; düzenli yapılan egzersiz sayesinde vücut uyku saatini otomatik olarak belirliyor ve böylece uyku sorunları için iyi bir çözüm oluyor.

ENERJİYİ YÜKSELTİYOR: Spor yaparken yorulunca enerjinizin biteceğini düşünüyorsanız, çok yanılıyorsunuz! Yapılan pek çok araştırma, düzenli olarak egzersiz yapman bireylerin egzersiz yapmayan yaşıtlarına oranlara daha enerjik olduğunu söylüyor.

BAĞIŞIKLIK GÜÇLENİYOR: Düzenli yapılan spor, vücuttaki toksinlerin daha kolay atılmasına yardımcı oluyor. Bu sayede kilo verme süreci de kolaylaşıyor. Vücudun ihtiyacı doğrultusunda yapılan düzenli spor, yağ yakımını hızlandırıyor, kas kütlesinin artmasını sağlıyor. Ve en önemlisi Coronavirüs'ün etkili olduğu günlerde bağışıklık sistemini güçlendiriyor.