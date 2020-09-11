Su içmenin 10 faydası

1 AĞIZ KOKUSUNU ÖNLER: Az besin tüketimi ve yetersiz sıvı alımı nedeniyle tükürük miktarı azalabilir. Bu durum da ağız kokusuna neden olur.

2 SAÇLARA SAĞLIK KATAR: Yetersiz su tüketimi saç kuruluğuna, kırılmalara, kepeklenmeye ve saç kayıplarına neden olur. Su sadece nemlendirmez ipeksi ve parlak saçlar sağlar.

3 KAS KİTLESİ İÇİN GEREKLİ: Düzenli egzersiz, beslenme, uyku ve yeterli su tüketimi kas için şart.

4 BEYINSEL FAALİYETLER İÇİN ÖNEMLİDİR: Unutkanlık merkezi beyin olduğu için bu organımızı iyi beslemeliyiz. Bunun için yeterli ve sağlıklı su tüketimine dikkat edilmesi gerekir.

5 GEBELİK DÖNEMİNDE GEREKLİ: Hamilelikte vücudun daha fazla suya ihtiyacı vardır. Çünkü bebeğin gelişmesi, anne karnındaki sıvı içinde olur, annenin kan hacmi artar ve bu da daha fazla su ihtiyacı demektir.

6 KABIZLIĞIN ÖNÜNE GEÇER: Lifli besinler, sindirim sisteminin düzenlenmesinde etkin bir rol oynar. Ancak ne kadar lifli gıda tüketilirse tüketilsin, yeterince su içilmediğinde, alınan lifler vücutta etkin bir şekilde kullanılmaz. Yetersiz su tüketimi, sindirim sisteminin daha az çalışmasına ve buna bağlı olarak kabızlığa yol açar.

7 STRESLE SAVAŞIR: Beyin dokusunun yüzde 85'i sudan oluşur. Eğer vücudunuzda yeteri kadar su yoksa hem ruhen hem de fiziksel olarak kendinizi stres altında hissedersiniz.

8 BÖBREK TAŞI RİSKİNİ AZALTIR: Yabancı ve zararlı maddeleri vücudumuzdan uzak tutan böbrekler, yeterli sıvı alınmadığı takdirde bu işlemi gerçekleştirmekte zorlanır. Bu durum birtakım böbrek hastalıklarına yol açtığı gibi, minerallerin birikimi de böbrek taşı oluşumuna neden olur.

9 KALP DOSTUDUR: Kanımız, hücreler için gerekli oksijeni ve diğer maddeleri su ile birlikte daha hızlı taşır.

10 REFLÜYÜ TEDAVİ EDER: Yaşam kalitemizi çok ciddi oranda düşüren ve tedavi edilmediği takdirde yemek borusu kanserine dönüşme ihtimali bulunan reflü için yeteri miktarda ve iyi su içmek çok önemli.