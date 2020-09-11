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    • Sağlık
    • 11.09.2020 Gazete
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    Düzensizliğe dikkat | Cinsel sağlık

    Adet düzensizliği; adetlerin sıklığında, kanamanın miktarında ve süresinde normal olan 28 günlük adet döngüsünden farklı olmasıdır. Yani, adet sıklığının 21 günden az olması, 35 olması ya da adet süresinin 2 günden az olması, 7 günden fazla olması durumlarında adet düzensizliği teşhisi konulabilir. Bu hastalıklar; senromu, rahim-yumurtalık hastalıkları, troid hastalığı vb. Bu anlamda görülen leri önemsenmeli ve tedavi edilmelidir.

    Düzensizliğe dikkat

    Adet düzensizliği; adetlerin sıklığında, kanamanın miktarında ve süresinde normal olan 28 günlük adet döngüsünden farklı olmasıdır. Yani, adet sıklığının 21 günden az olması, 35 olması ya da adet süresinin 2 günden az olması, 7 günden fazla olması durumlarında adet düzensizliği teşhisi konulabilir. Bu hastalıklar; senromu, rahim-yumurtalık hastalıkları, troid hastalığı vb. Bu anlamda görülen leri önemsenmeli ve tedavi edilmelidir.

    Tedavi aşaması ise şu şekilde ilerler: Problemin kaynağını ortaya koymak için sırasıyla jinekolojik muayene, ultrasonografik muayene ve aynı anda yumurtalıktan ve vücudun diğer bölgelerinden salgılanan hormonların ölçümü gerekir. Hormonal ölçüm yaparken adet döngüsünün belirli dönemlerinin tercih edildiği unutulmamalıdır (Adet döngüsünün 2-4. günleri)

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