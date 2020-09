Aşırı diyet kısır yapar

Kadında kısırlık riskini arttıran etkenler arasında aşırı diyet de yer alıyor. Uzmanlar, "Çok düşük kalorili beslenmek kısırlık için önemli bir risk faktörüdür. Özellikle erkeklerin düşük kalorili beslendiklerinde seks yapma yeteneklerinde azalma, sperm hareketliliğinde ise düşüklük olduğu yönünde çalışmalar bulunmaktadır. Erkeklerde testosteron kadınlarda östrojen hormonu düzeyinde düşüklük yaparak gebelik şansını azaltır" dedi.

Araştırmalarda, kadınlar için C ve E vitamininin önemine dikkat çekildi. Alınan besinlerin içinde folik asit, çinko, selenyum, E vitamini olmasına özen gösterilmeli. Aynı zamanda B6 vitamini ve magnezyum da olmalı. Demir seviyenizin de sağlıklı bir sınırda olması gerekir. Ayrıca, aldığınız besinlerde C vitamini de olmalıdır. C vitamini ve E vitamini, sperm kalitesini arttırır ve kadınlarda hormon düzensizliğini giderir. Çinko ve selenyum, testosteron ve sperm sayısının artması için önemli bir vitamindir. B6 vitamini, adet düzensizliğini gidererek hormonal dengeyi sağlar.