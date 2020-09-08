Defne yaprağı

Mutfağınızda bulunan tahıl ve bakliyatların nemlenip böceklenmemesi için defne yaprağından bir iki adet üzerine bırakmanız yeterli olacaktır. işte hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgiler...

SAKIN DÖKMEYİN



Tuzunu fazla kaçırdığınız çorbayı sakın dökmeyin. İçine patates doğrayarak ya da yulaf ezmesi kullanarak tuzun yok olmasını sağlayabilirsiniz.





TATLI PATLICAN

Bazen almış olduğunuz patlıcan acı çıkarda tadı olmazsa yapacağınız en pratik şey patlıcanı güzelce soyup acısının gitmesi için yarım saat kadar tuzlu suda bekletmeniz yeterli olacaktır.