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    • Sağlık
    • 08.09.2020 Gazete
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    Defne yaprağı |

    Mutfağınızda bulunan tahıl ve bakliyatların nemlenip böceklenmemesi için defne yaprağından bir iki adet üzerine bırakmanız yeterli olacaktır. işte hayatınızı kolaylaştıracak ...

    Defne yaprağı

    Mutfağınızda bulunan tahıl ve bakliyatların nemlenip böceklenmemesi için defne yaprağından bir iki adet üzerine bırakmanız yeterli olacaktır. işte hayatınızı kolaylaştıracak ...

    SAKIN DÖKMEYİN

    Tuzunu fazla kaçırdığınız çorbayı sakın dökmeyin. İçine patates doğrayarak ya da yulaf ezmesi kullanarak tuzun yok olmasını sağlayabilirsiniz.



    TATLI PATLICAN
    Bazen almış olduğunuz patlıcan acı çıkarda tadı olmazsa yapacağınız en pratik şey patlıcanı güzelce soyup acısının gitmesi için yarım saat kadar tuzlu suda bekletmeniz yeterli olacaktır.

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