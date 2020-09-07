Kolestrolü bitiremenin formülü...

Coronavırüs pandemisi nedeniyle bir araya daha kolay gelen tüm bu etkenler yüksek kolesterol riskinde artışı da beraberinde getiriyor. Acıbadem International Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Aslıhan Eran Ergöknil, yaklaşan tehlike çanlarını susturmak için evde ya da sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek açık havada egzersiz yapmayı, bisiklete binmeyi, dans etmeyi önerirken "Beslenmenize dikkat ederek sağlıklı atıştırmalıkları tercih ederek bu zor dönemi kolesterol düzeyinizi sağlıklı bir seviyede tutarak geçirebilirsiniz" diyor. Kolesterol düşmanı yiyecekler ise şöyle sıralanıyor:

Kepekli tahıllar ve baklagiller gibi lif yönünden zengin besinler,

Vitamin, çinko ve kükürt içerikli bileşenleri barındıran çiğ soğan, pırasa ve sarımsak,

Kalın bağırsakta kolesterolü parçalamaya yardımcı lifler içeren başta armut ve elma olmak üzere çeşitli meyve ve sebzeler,

Kolesterolü safra asidine dönüştüren gingeroller içeren zencefil,

Fındık, zeytinyağı, keten tohumu, ceviz ve buğday tohumu yağı gibi bitkisel yağlar,

Kolesterolü düşüren sterol içeren tofu gibi soya ürünleri,

Kardiyovasküler sistemi destekleyen, yüksek kaliteli omega- 3 yaş asitlerini içeren ringa balığı, uskumru ya da somon gibi yağlı balıklar,

Maden suyu ve şekersiz çaylar.