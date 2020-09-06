5 adımda sağlık! İşte coronavirüse karşı kalkan oluşturmanın yolları

Mevsim geçişlerinde yaşanan ani sıcaklık değişimleri nedeniyle vücudun savunma mekanizması zayıflıyor. Coronavirüs'ün hala etkin olduğunu da düşünürsek, Sonbahar da çok daha dikkatli olmak zorundayız. Özellikle sonbaharda artan üst solunum yolu enfeksiyonlardan korunmak için önlem almak gerekiyor. Sabah ve akşam saatlerinde vücut ısısını dengede tutabilecek giysiler tercih edilmeli. Dengeli ve düzenli beslenmenin bağışıklık sistemine olumlu etkileri vardır. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendiren C vitamininden zengin meyve ve sebzeler tüketilmeli, mevsim meyveleri sıkılarak değil tüm olarak yenmelidir. Hastalıklardan korunmada etkisi olan zencefil, zerdeçal ve karabiber gibi bitkileri tüketmek faydalı olacaktır. Yaz aylarından kalan yemek tercihi ve alışkanlıkları sonbaharda terk edilmelidir. Mevsime uygun yiyecekler tercih edilmeli, özellikle yazın sık tüketilen dondurma ve soğuk gıdalardan uzak durulmalıdır. Kaliteli, dengeli ve yeterli beslenme dışında, gribal enfeksiyonlardan korumanın ya da hastalığı hızlıca atlatmanın diğer bir yolu da bol ve dengeli sıvı alımıdır. Taze sıkılmış meyve suyu da özellikle bu dönemde sağlıklı bir içecektir. Ancak aşırısı böbreklere zararı vardır.

HASTALIKTAN NASIL KORUNURSUNUZ

Enfeksiyonlara karşı sık el yıkamak koruyucu bir tedbirdir. Enfeksiyonların çoğaldığı sonbaharda ellerinizi sık yıkayın.

Kaliteli uyku bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Günlük 6-8 saat uyku kuralına uyulmalı.

Hava durumuna göre hareket edilmelidir. Havanın aniden soğuyabileceği günlerde üşütmemek ve terlememek için kat kat giyinmek yerine uygun kıyafetler tercih edilmelidir.

Grip olmuş ya da soğuk algınlığı geçiren kişilerden uzak durulmalıdır. Özellikle kalabalık mekanlara gidilmemeli, ortak kullanılan tuvaletlerden uzak durulmalıdır.

İşyeri, ofis ve evler sık sık havalandırılmalı, sık dokunulan eşyalar temizlenmelidir.