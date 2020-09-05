Eklemlerde oluşan ağrılar vücut hareketlerini kısıtlayacağı için günlük hayatın gerekliliklerini yerine getirmede zorluk çıkartacaktır. Eklem ağrıları, bağ dokularında iltihaba bağlı olarak gerçekleşen bozulmalarla meydana gelir. İltihaplı eklem ağrılarından kurtulmayı, iltihap önleyici gıdalar tüketerek sağlayabilirsiniz. Raf ömrü uzun olan paketli gıdalardan uzak durulmalıdır. İşte iltihap giderici besinler:

● Yeşil yapraklı sebzeler

● Kabuklu yiyecekler

● Yağlı balıklar

● Taze meyveler

● Zeytinyağı

● Domates...

GIDA TAKVİYELERi: En fazla kullanılan gıda takviyeleri şunlardır:

● Glukozamin

● Kalsiyum ve D vitamini

● Sodyum ve potasyum

● Omega 3 yağ asitleri

● Proteolitik enzimler

● Bitkisel yağlar...

● Esansiyel yağlar...