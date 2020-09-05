Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Sağlık
    • 05.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    lara karşı kalkan! İşte giderici besinler...

    klemlerde oluşan lar vücut hareketlerini kısıtlayacağı için günlük hayatın gerekliliklerini yerine getirmede zorluk çıkartacaktır. ağrıları, bağ dokularında iltihaba bağlı olarak gerçekleşen bozulmalarla meydana gelir.

    Ağrılara karşı kalkan

    Eklemlerde oluşan lar vücut hareketlerini kısıtlayacağı için günlük hayatın gerekliliklerini yerine getirmede zorluk çıkartacaktır. ağrıları, bağ dokularında iltihaba bağlı olarak gerçekleşen bozulmalarla meydana gelir. lı eklem ağrılarından kurtulmayı, iltihap önleyici gıdalar tüketerek sağlayabilirsiniz. Raf ömrü uzun olan paketli gıdalardan uzak durulmalıdır. İşte iltihap giderici besinler:

    ● Yeşil yapraklı sebzeler

    ● Kabuklu yiyecekler

    ● Yağlı balıklar

    ● Taze meyveler

    ● Zeytinyağı

    ● Domates...

    GIDA TAKVİYELERi: En fazla kullanılan gıda takviyeleri şunlardır:

    ● Glukozamin

    ● Kalsiyum ve D vitamini

    ● Sodyum ve potasyum

    ● Omega 3 yağ asitleri

    ● Proteolitik enzimler

    ● Bitkisel yağlar...

    ● Esansiyel yağlar...

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Sağlık Ağrılara karşı kalkan! İşte iltihap giderici besinler...
    Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
    Tüm Sağlık Haberleri