Unutkanlığı unutun

Kımı zaman bizi oldukça zor durumda bırakabilen unutkanlığın önüne geçmek için atılması en önemli adımlarından biri ise; doğru bir beslenme alışkanlığı edinmek... Acıbadem Bakırköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

Yağlı balık: Somon, hamsi, sardalya ve deniz levreği gibi yağlı balıkları tüketmeli,

Nar: Kırmızı ve mor meyvelere renk vermelerinin yanı sıra hafızanın güçlenmesine de yardım ediyor.

Ceviz: Kuruyemişler iyi bir protein ve sağlıklı yağ kaynakları arasında yer alıyor. Bunların arasında, cevizin hafızayı güçlendirmede çok etkili olduğu belirtiliyor.

Ispanak: Ispanak, lahana, roka ve maydanoz gibi yeşil sebzeler beyin sağlığına iyi gelen K vitamini, beta karoten, lutein ve folat içeriyorlar.

Yumurta: Yumurta sarısında bulu- nan kolin sayesinde, epi- lepsi nöbeti kaynaklı hafıza kaybında azalma olduğu ortaya konmuş. İnsan zihni ile algılama düzeyleri arasında güçlü kanıtlar bulunmuş.