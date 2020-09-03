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    • Sağlık
    • 03.09.2020 Gazete
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    Unutkanlığı unutun

    İleri yaş sorunu olarak görülen , artık gençlerin de problemi haline geldi. Uzmanlar doğru beslenmenin önemine dikkat çekti.

    Unutkanlığı unutun

    Kımı zaman bizi oldukça zor durumda bırakabilen unutkanlığın önüne geçmek için atılması en önemli adımlarından biri ise; doğru bir beslenme alışkanlığı edinmek... Acıbadem Bakırköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

    Yağlı balık: Somon, hamsi, sardalya ve deniz levreği gibi yağlı balıkları tüketmeli,

    Nar: Kırmızı ve mor meyvelere renk vermelerinin yanı sıra hafızanın güçlenmesine de yardım ediyor.

    Ceviz: Kuruyemişler iyi bir protein ve sağlıklı yağ kaynakları arasında yer alıyor. Bunların arasında, cevizin hafızayı güçlendirmede çok etkili olduğu belirtiliyor.

    : Ispanak, lahana, roka ve maydanoz gibi yeşil sebzeler beyin sağlığına iyi gelen K vitamini, beta karoten, lutein ve folat içeriyorlar.

    : Yumurta sarısında bulu- nan kolin sayesinde, epi- lepsi nöbeti kaynaklı hafıza kaybında azalma olduğu ortaya konmuş. İnsan zihni ile algılama düzeyleri arasında güçlü kanıtlar bulunmuş.

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