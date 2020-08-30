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    • Sağlık
    • 30.08.2020 Gazete
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    Prostata 8 süper gıda

    Erkeklerin korkulu rüyası prostata karşı besinler imdada yetişiyor. , kabak çekirdeği, nar ve domatesin prostata iyi geldiğini belirtiyor. Prostat i, adıyla bile korkutmaya yetiyor. en sık görülen kanser türlerinden biri olan bu hastalık, genetik faktörlere, yaşa ve yaşam tarzına göre farklılık gösteriyor.

    Prostata 8 süper gıda

    Erkeklerin korkulu rüyası prostata karşı besinler imdada yetişiyor. , kabak çekirdeği, nar ve domatesin prostata iyi geldiğini belirtiyor. Prostat i, adıyla bile korkutmaya yetiyor. en sık görülen kanser türlerinden biri olan bu hastalık, genetik faktörlere, yaşa ve yaşam tarzına göre farklılık gösteriyor. Uzmanlar şu besinleri öneriyor.

    Brezilya kestanesi:
    Kanser hücrelerinin büyümesini engelleyen kestanesi, prostat kanseri ile mücadelede yardımcı oluyor.

    Brokoli:
    Haftada     1 kez brokoli yiyerek yüzde 40 oranında prostat kanserine yakalanma riskini azaltabilirsiniz.

    Yeşil çay:
    Bazı     virüs ve bakterileri yok ediyor, bağışıklığı artırıyor ve prostat kanserine karşı güç oluşturuyor.

    Kabak çekirdeği:
    Prostat     kanserinin gelişimini engelliyor. Prostat büyümesini de azaltıyor.

    Mantar:
    Kuvvetli     bir antioksidan olan mantar hücreleri koruyor.

    Domates:
    Likopen kaynağıdır. Bu da kansere karşı güç oluşturur.

    Somon:
    Omega yağ asitleri prostata yakalanma riskini azaltıyor. En az bir kere yemelisiniz.

    Nar:
    Yemesi zor olan bu meyvenin suyu da aynı etkiyi gösteriyor. Nar her türlü kansere karşı etkili oluyor.

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