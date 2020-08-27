Yumurtayla ışıldasın saçlar

Herkes, sağlıklı ve güçlü uzayan saçların hayalini kuruyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Yüksel Oltulu, saç dökülmesi ve dengeli beslenme hakkında bilgiler paylaşıyor. Sağlıklı saçlar için biotin, çinko, A, B6 ve C vitamininin önem taşıdığını vurguluyor. "A vitamini eksikliği kuru cilt ve kepeğe yol açabilir; fazla tüketimi ise saç döker. Stres de, saç dökülmesinin başlıca etkenlerindendir ve strese maruz kalan kişilerde B vitamini eksikliği görülür. Bu nedenle yağlı balıklar, baklagiller, yoğurt ve yumurta tüketilmelidir" diyor.