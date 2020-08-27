Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Sağlık
    • 27.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    yla ışıldasın saçlar

    Herkes, lı ve güçlü uzayan saçların hayalini kuruyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Yüksel Oltulu, ve hakkında bilgiler paylaşıyor.

    Yumurtayla ışıldasın saçlar

    Herkes, lı ve güçlü uzayan saçların hayalini kuruyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Yüksel Oltulu, saç dökülmesi ve dengeli beslenme hakkında bilgiler paylaşıyor. Sağlıklı saçlar için biotin, çinko, A, B6 ve C vitamininin önem taşıdığını vurguluyor. " eksikliği kuru cilt ve kepeğe yol açabilir; fazla tüketimi ise saç döker. Stres de, saç dökülmesinin başlıca etkenlerindendir ve e maruz kalan kişilerde eksikliği görülür. Bu nedenle yağlı balıklar, , ve tüketilmelidir" diyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Sağlık Yumurtayla ışıldasın saçlar
    Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
    Tüm Sağlık Haberleri