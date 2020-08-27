Güçlü bağırsak güçlü vücut

Sağlıklı bir hayatın yolu sağlıklı beslenmekten geçiyor. COVİD-19 salgınını yaşadığımız bu dönemde, güçlü bağışıklık sistemine sahip olmak önem taşıyor. Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Merve Sır, sağlıklı sindirim sisteminin hastalıklardan korunmada önemli olduğunu söylüyor.

Şu bilgileri paylaşıyor:

DÜZENLİ UYKU ŞART

Dengeli, sağlıklı ve düzenli beslenme, bağışıklığı güçlendiriyor. Bunun için çinko ve demir ile A, C, D ve E vitaminleri içeren besinlerin tüketilmesi gerekiyor. Güçlü vücuda sahip olmak için yeterli su tüketimi ve sıvı alımı önem taşıyor. Düzenli su tüketimi toksinlerin vücuttan uzaklaşmasını sağlıyor. Aynı zamanda vücut sıcaklığını ve kadının yoğunluğunu kontrol ediyor. Yine düzenli uyku, bağışıklığı destekleyerek Corona'ya karşı koruma sağlıyor.

HAYAT KURTARAN ÖNERİLER

C vitamini bağışıklığı güçlendirir. Bunun için limon, portakal, greyfurt, mandalina ve kivi tüketin.

Ara öğünlerde E vitamini, çinko kaynağı ceviz, badem ve fındık yiyin.

Yeşil sebzeleri mevsiminde tüketin.

Soğan ve sarımsak, allisin içerir. Bu sayede hücreleri serbest radikallerden korur.

Keten tohumu, bağırsak florasına yararlıdır.

Bağışıklık hücrelerinin yüzde 80'i bağırsaklarda bulunur. Yoğurt, kefir ve turşu bağırsakları güçlendirir.