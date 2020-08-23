Çikolata kisti sizi üzmesin! Çikolata kisti nedir?

Kadınların korkulu rüyası endometriozis yani çikolata kisti maalesef adı kadar tatlı değil. Belirtileri birçok hastalıkla benzerlik gösterdiği için teşhis edilmesi zor. Bazen bel ağrısıyla ortaya çıktığı gibi yorgunluk, gaz ve şişkinlik, idrarda yanma, şiddetli adet sancılarına neden olabilir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Kamer Tezer Özer, çikolata kistlerinin hızlı bir şekilde büyüyebileceğini ve kişiyi son derece rahatsız edebileceğini vurgulayarak, tavsiyelerde bulundu: Yapılan bir araştırma, fazla kırmızı et tüketen kadınlarda endometriozis riskinin daha yüksek olduğunu göstermiştir. Çikolata fazla tüketmeyin. Tüm kırmızı etler ve işlem görmüş et ürünleri, hidrojene edilmiş yağlar, östrojen seviyelerini artırır. Katkı maddeleri ve işlenmiş gıdalar, hormonların işleyişinde etkin olan karaciğeri etkileyebilir. Daha fazla iltihaplanmaya yol açabilecek tereyağı gibi doymuş yağlar, bazı peynirler ve etlerden uzak durmalısınız. Özellikle domates, böğürtlen, fasulye ve havuç tüketin. Bu gıdalar hormonların dengelenmesinde etkilidir. Egzersiz ve spor yapanlarda kist oluşum riski de azalmaktadır." Op. Dr. Özer, çikolata kisti tedavisinde bazı hastalara ilaç tedavisi uygulandığını, daha etkili bir çözüm için ise laparoskopik (kapalı) ameliyat yapıldığına dikkat çekti.