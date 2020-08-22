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    • Sağlık
    • 22.08.2020 Gazete
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    , besin değeri açısından oldukça zengin bir besindir. Özellikle mantarın kalorisinin düşük olması ve içerisinde ve bulundurması bu besini oldukça değerli kılmaktadır. Mantar sade tüketildiği gibi, yiyecekler ya da salatalar içerisinde de tüketilmektedir.

    Kansere karşı mantar

    Mantar, besin değeri açısından oldukça zengin bir besindir. Özellikle ın kalorisinin düşük olması ve içerisinde ve bulundurması bu besini oldukça değerli kılmaktadır. Mantar sade tüketildiği gibi, yiyecekler ya da salatalar içerisinde de tüketilmektedir.

    İşte mantarın faydaları:

    Mantar tüketimi olan ya da ileride oluşabilecek leri önler. Kanser riskinin %40 oranında azaltılmasına yardımcı olur.
    Kolesterol hastalarının tüketmesi gereken bir yiyecektir. Çünkü mantarlar, ü düşüren pek çok life sahiptir.
    Kas ve sağlığının güçlenmesine faydalıdır. Özellikle fazla kalori içermediği için sporcular tarafından tüketilmesi önerilir.
    Mantar içerisinde D vitamini, kalsiyum ve bakır bulunur. Bu mineral ve vitaminler insan sağlığı açısından oldukça büyük faydaya sahiptir.

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