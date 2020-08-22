Kansere karşı mantar

Mantar, besin değeri açısından oldukça zengin bir besindir. Özellikle mantarın kalorisinin düşük olması ve içerisinde lif ve protein bulundurması bu besini oldukça değerli kılmaktadır. Mantar sade tüketildiği gibi, yiyecekler ya da salatalar içerisinde de tüketilmektedir.

İşte mantarın faydaları:

Mantar tüketimi olan ya da ileride oluşabilecek kanserleri önler. Kanser riskinin %40 oranında azaltılmasına yardımcı olur.

Kolesterol hastalarının tüketmesi gereken bir yiyecektir. Çünkü mantarlar, kolesterolü düşüren pek çok life sahiptir.

Kas ve kemik sağlığının güçlenmesine faydalıdır. Özellikle fazla kalori içermediği için sporcular tarafından tüketilmesi önerilir.

Mantar içerisinde D vitamini, kalsiyum ve bakır bulunur. Bu mineral ve vitaminler insan sağlığı açısından oldukça büyük faydaya sahiptir.