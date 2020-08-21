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    • Sağlık
    • 21.08.2020 09:18
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    • 21.08.2020 09:18
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    : 'dan "ağır hasta" paylaşımı

    : Salgının sonuçları açısından en önemli gösterge Ağır Hasta sayısıdır. , bizim farkında bile olmaksızın alıp verdiğimiz nefeslerin biri için, her şeyden vazgeçecek aşamaya geliyorlar. Bu, çoğu hastanın COVID-19’u hafif yaşadığı gerçeğini unutturacak kadar sarsıcıdır.

    Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım!
    haberine göre , Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.



    Bakan Koca, paylaşımında "Salgının sonuçları açısından en önemli gösterge Ağır Hasta sayısıdır. Ağır Hastalar, bizim farkında bile olmaksızın alıp verdiğimiz nefeslerin biri için, her şeyden vazgeçecek aşamaya geliyorlar. Bu, çoğu hastanın COVID-19'u hafif yaşadığı gerçeğini unutturacak kadar sarsıcıdır." ifadelerine yer verdi.
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