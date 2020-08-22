Gıdı sarkmasına doğal çözüm

Gıdı moralimizi bozan sorunlardan biri. Uzmanların doğal bir çözüm önerisi var. İşte doğal maske tarifi
MALZEMELER:
300 ml maden suyu
1 çay kaşığı deniz tuzu
1 tutam semiz otu
1 tutam dere otu.
YAPILIŞI: Maden suyunu, deniz tuzunu, dere otunu ve semiz otunu robottan geçirin. Buz kabına döküp dondurun. Sabah-akşam bir kapsülü cildinizde dolaştırın. Kuruyana kadar cildinizde bekletip ardından yıkayın.
MALZEMELER:
300 ml maden suyu
1 çay kaşığı deniz tuzu
1 tutam semiz otu
1 tutam dere otu.
YAPILIŞI: Maden suyunu, deniz tuzunu, dere otunu ve semiz otunu robottan geçirin. Buz kabına döküp dondurun. Sabah-akşam bir kapsülü cildinizde dolaştırın. Kuruyana kadar cildinizde bekletip ardından yıkayın.