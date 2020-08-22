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    • Sağlık
    • 22.08.2020 Gazete
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    sarkmasına doğal çözüm

    moralimizi bozan sorunlardan biri. doğal bir çözüm önerisi var. İşte doğal maske tarifi...

    Gıdı sarkmasına doğal çözüm
    moralimizi bozan sorunlardan biri. doğal bir çözüm önerisi var. İşte doğal maske tarifi

    MALZEMELER:
    300 ml
    1 çay kaşığı deniz tuzu
    1 tutam semiz otu
    1 tutam dere otu.

    YAPILIŞI: Maden suyunu, deniz tuzunu, dere otunu ve semiz otunu robottan geçirin. Buz kabına döküp dondurun. Sabah-akşam bir kapsülü cildinizde dolaştırın. Kuruyana kadar cildinizde bekletip ardından yıkayın.
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