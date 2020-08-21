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    • Sağlık
    • 21.08.2020 Gazete
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    artırmanın yolu besinlerden geçiyor. Doğal viagra etkisi yapan bal, iktidarsızlık sorununa şifa oluyor

    Bal gibi cinsel hayat

    Cinsel sorunlar yaşayan çiftler, besinlerin ilaç etkisi yapan özelliklerini keşfetti. Gözler ise viagra etkisi yapan besinlere çevrildi. Bunların başında vitamin deposu balın geldiği belirtildi. Sperm kalitesini artıran balın, cinsel isteksizliği de azalttığı kaydedildi. Afrodizyak etkisi yapan diğer besinler ise şunlar:

    Fındık: E vitaminiyle cinsel gücü destekler.

    Vanilya: Özellikle kadınlarda cinsel gücü artırıcı etki yapar.

    İncir: Kısırlık riskini azaltır.

    Zencefil: İktidarsızlığı önler.

    Karpuz: Kan damarlarını genişleterek, 'doğal viagra' etkisi yapar.

    Antep fıstığı: Protein ve bol E vitamini ile cinsel arzunun uyarılmasını sağlar.

    Ay çekirdeği: Sperm kalitesini artırır.
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