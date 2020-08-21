Aşırı terlemenin çözümü 10'da

Sıcak yaz günlerinde yaşanan aşırı terleme can sıkıyor. Sosyal hayatı olumsuz etkileyen bu soruna karşı uzmanlar 10 formül veriyor...

Bir litre suyun içinde 2 avuç patlıcanı kaynatıp süzün. 3 öğün birer çay bardağı için.

Adaçayını kaynatın. Tatlandırmak için bal ekleyin. Günde 3 defa için.

1 çay fincanı kaynar suyun içine ince kıyılmış bir çay kaşığı enginar kökünü katın. Demlenmesi için kısa bir süre bekleyin. Sonra süzüp günde 3 öğün için.

Roka bitkisi aç karnına çiğ olarak yenirse, ter kokusunu giderir.

Erik hoşafı içilirse terlemeyi engeller.

Koltuk altını sirke ile ovun.

Rendelenmiş ve iyice süzülmüş domates suyuyla terleyen bölgeyi ovun.

Salatalığın kabuğunu soyun, sabah kalkınca terleyen bölgeye sürün.

Banyonun son suyuna, 1 çorba kaşığı sofra tuzu katın, tüm vücuda dökün.

Koku olan yere bir mendile damlattığınız çiğ sütü uygulayın.