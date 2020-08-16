Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Sağlık
    • 16.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    Yumurtalık kisti kilo sever

    Genellikle 35 yaş ve öncesi kadınlarda görülen yani yumurtalık kistleri, yaşam kalitesini düşürüyor. Kadınlarda anne olmayı zorlaştırıyor. ve . , hastalığın sıklıkla adet düzensizliği, kıllanma artışı ve kilo alımıyla belirti verdiğini söylüyor.

    Yumurtalık kisti kilo sever

    Genellikle 35 yaş ve öncesi kadınlarda görülen yani yumurtalık kistleri, yaşam kalitesini düşürüyor. Kadınlarda anne olmayı zorlaştırıyor. ve . , hastalığın sıklıkla adet düzensizliği, kıllanma artışı ve kilo alımıyla belirti verdiğini söylüyor. "Genellikle genç kızlarda iki ayda ya da üç ayda bir geç adet görmeyle birlikte doktora başvuruyla rahatsızlık ortaya çıkar. Polikistik Over Sendromu'nun en önemli bulgularından birisi ultrason ile yumurtalıklarda iyi huylu kistlerdir. Bu kistlerle birlikte hastalarda kıllanma artışı, bazen göğüslerden süt gelmesi, adet düzensizliği, aşırı kilo artışı da ortaya çıkar. Bu sendrom genç kızlık döneminde düzenli adet görmemeye sebep olduğu için, ilerleyen yaşlarda da rahim duvarının da kalınlaşarak dökülememesi sonucunda da rahim kanseri riskinde de artışa yol açmaktadır. Genetik bir sendromdur. Ömür boyu kalıcıdır" diyor. Hastalığın tedavisinde düzenli egzersiz ve kilo vermenin etkili olduğunu belirtiyor. haplarının da tedavide kullanılabileceğini belirten Dr. Eren, şöyle devam ediyor: Doğum kontrol hapları, herhangi bir yan etkisi olmayan haplardır. Kısırlık yapmazlar, sadece çok çok nadir bazı genetik hastalığı olan hastalarda damar tıkanıklığına sebep olabilirler. Doktor kontrolünde kullanıldığında herhangi bir risk oluşturmazlar.


    Haberler Sağlık Yumurtalık kisti kilo sever
    Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
    Tüm Sağlık Haberleri