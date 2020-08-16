Yumurtalık kisti kilo sever

Genellikle 35 yaş ve öncesi kadınlarda görülen Poliskistik Over Sendromu yani yumurtalık kistleri, yaşam kalitesini düşürüyor. Kadınlarda anne olmayı zorlaştırıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ceren Yıldız Eren, hastalığın sıklıkla adet düzensizliği, kıllanma artışı ve kilo alımıyla belirti verdiğini söylüyor. "Genellikle genç kızlarda iki ayda ya da üç ayda bir geç adet görmeyle birlikte doktora başvuruyla rahatsızlık ortaya çıkar. Polikistik Over Sendromu'nun en önemli bulgularından birisi ultrason ile yumurtalıklarda iyi huylu kistlerdir. Bu kistlerle birlikte hastalarda kıllanma artışı, bazen göğüslerden süt gelmesi, adet düzensizliği, aşırı kilo artışı da ortaya çıkar. Bu sendrom genç kızlık döneminde düzenli adet görmemeye sebep olduğu için, ilerleyen yaşlarda da rahim duvarının da kalınlaşarak dökülememesi sonucunda da rahim kanseri riskinde de artışa yol açmaktadır. Genetik bir sendromdur. Ömür boyu kalıcıdır" diyor. Hastalığın tedavisinde düzenli egzersiz ve kilo vermenin etkili olduğunu belirtiyor. Doğum kontrol haplarının da tedavide kullanılabileceğini belirten Dr. Eren, şöyle devam ediyor: Doğum kontrol hapları, herhangi bir yan etkisi olmayan haplardır. Kısırlık yapmazlar, sadece çok çok nadir bazı genetik hastalığı olan hastalarda damar tıkanıklığına sebep olabilirler. Doktor kontrolünde kullanıldığında herhangi bir risk oluşturmazlar.







