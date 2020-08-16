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    • Sağlık
    • 16.08.2020 Gazete
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    la ler keskin

    Kokusuyla bile veren , ağızları tatlandırır. İçerdiği C vitamini sayesinde bağışıklığı güçlendirir. Kalp ve damar sağlığını korur. Kalp krizi riskini azaltır. Kanserli hücreleri küçülten kavun, tansiyonu düşürür. leri güçlendirir. Bağırsakları korur.

    Kavunla gözler keskin
    Kokusuyla bile veren , ağızları tatlandırır. İçerdiği C vitamini sayesinde bağışıklığı güçlendirir. Kalp ve damar sağlığını korur. Kalp krizi riskini azaltır. Kanserli hücreleri küçülten kavun, tansiyonu düşürür. leri güçlendirir. Bağırsakları korur.
    Haberler Sağlık Kavunla gözler keskin
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