Kavunla gözler keskin

Kokusuyla bile enerji veren kavun, ağızları tatlandırır. İçerdiği C vitamini sayesinde bağışıklığı güçlendirir. Kalp ve damar sağlığını korur. Kalp krizi riskini azaltır. Kanserli hücreleri küçülten kavun, tansiyonu düşürür. Gözleri güçlendirir. Bağırsakları korur.
Kokusuyla bile enerji veren kavun, ağızları tatlandırır. İçerdiği C vitamini sayesinde bağışıklığı güçlendirir. Kalp ve damar sağlığını korur. Kalp krizi riskini azaltır. Kanserli hücreleri küçülten kavun, tansiyonu düşürür. Gözleri güçlendirir. Bağırsakları korur.