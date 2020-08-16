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    • Sağlık
    • 16.08.2020 Gazete
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    ya doğal ilaç! İşte romatizmaya iyi gelen besinler...

    , bağışıklık sistemindeki sorunlar nedeniyle eklemlerin iç yüzeyinde iltihaplanmalara yol açan bir hastalıktır. Tedavi yöntemleri hastalığı ortadan kaldırmaz, ancak etkisini azaltır. Romatizmaya iyi gelen yiyecekler ise ları hafifletir.

    Romatizmaya doğal ilaç

    Romatizma, bağışıklık sistemindeki sorunlar nedeniyle eklemlerin iç yüzeyinde iltihaplanmalara yol açan bir hastalıktır. Tedavi yöntemleri hastalığı ortadan kaldırmaz, ancak etkisini azaltır. ya iyi gelen yiyecekler ise ları hafifletir.

    BALIK: Özellikle somon ve ton gibi soğuk su balıkları bol miktarda omega yağ asidi içerir. Omega 3 yağ asitleri iltihaplı hastalara iyi gelir. Haftada en az 3 öğün balık tüketerek romatizma larını azaltabilirsiniz.

    NAR: Düzenli olarak nar suyu ya da nar tüketmek, ağrıların ve şişliklerin dinmesine yardımcı olur.

    ENGİNAR: Vücuttaki zehri atma özelliği, başta romatizma olmak üzere, gut hastalığı ve eklem yanmasına karşı bire birdir. Kemikleri kuvvetlendirir.

    DOMATES: Lif açısından zengin olan bu besin, kanı temizler. Kalp hastalıklarına karşı koruyucudur. Romatizmaya iyi gelir. Yaşlanmayı geciktirir.

    KEKİK: Vücuttaki diğer yağların parçalanmalarını sağlar. yağı banyoda sürüldüğü zaman romatizma ağrılarını azaltır.

    YUMURTA: Sağlıklı doku ve eklemler için sülfür gerekir. Sülfür, da bol miktarda bulunur. Aynı zamanda B vitamini açısından zengin olan yumurta, eklem dokusunu geliştirir.

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