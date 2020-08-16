Romatizma, bağışıklık sistemindeki sorunlar nedeniyle eklemlerin iç yüzeyinde iltihaplanmalara yol açan bir hastalıktır. Tedavi yöntemleri hastalığı ortadan kaldırmaz, ancak etkisini azaltır. Romatizmaya iyi gelen yiyecekler ise ağrıları hafifletir.

BALIK: Özellikle somon ve ton gibi soğuk su balıkları bol miktarda omega yağ asidi içerir. Omega 3 yağ asitleri iltihaplı hastalara iyi gelir. Haftada en az 3 öğün balık tüketerek romatizma ağrılarını azaltabilirsiniz.

NAR: Düzenli olarak nar suyu ya da nar tüketmek, romatizmal ağrıların ve şişliklerin dinmesine yardımcı olur.

ENGİNAR: Vücuttaki zehri atma özelliği, başta romatizma olmak üzere, gut hastalığı ve eklem yanmasına karşı bire birdir. Kemikleri kuvvetlendirir.

DOMATES: Lif açısından zengin olan bu besin, kanı temizler. Kalp hastalıklarına karşı koruyucudur. Romatizmaya iyi gelir. Yaşlanmayı geciktirir.

KEKİK: Vücuttaki diğer yağların parçalanmalarını sağlar. Kekik yağı banyoda sürüldüğü zaman romatizma ağrılarını azaltır.

YUMURTA: Sağlıklı doku ve eklemler için sülfür gerekir. Sülfür, yumurtada bol miktarda bulunur. Aynı zamanda B vitamini açısından zengin olan yumurta, eklem dokusunu geliştirir.