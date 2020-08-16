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    • Sağlık
    • 16.08.2020 Gazete
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    Bir avuç badem yaşayan çiftlere ilaç gibi geliyor!

    Bir avuç badem, yaşayan çiftlere ilaç gibi geliyor. Özellikle erkeklerde sına yol açıyor. Uzmanlar, bademin diğer faydalarını şöyle anlatıyor...

    Bir avuç güç

    Bir avuç badem, yaşayan çiftlere ilaç gibi geliyor. Özellikle erkeklerde sına yol açıyor. Uzmanlar, bademin diğer faydalarını şöyle anlatıyor:

    ve kalp krizi gibi hastalıklara karşı koruyucudur.

    ● Kuru ciltler için besleyicidir. Badem yağı cilt bakımı, saç ve tırnak bakımı için de kullanılabilir.

    ● Vücut direncini artırır. Yaraların iyileşmesinde, tat duyusunun oluşumunda faydalıdır.

    ● Gebelik için çinko minerali içerir.

    ● Bedensel ve zihinsel yorgunluk için kullanılabilir.

    ● Strese iyi gelir.

    Haberler Sağlık Bir avuç badem cinsel isteksizlik yaşayan çiftlere ilaç gibi geliyor!
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