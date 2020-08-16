Bir avuç badem, cinsel isteksizlik yaşayan çiftlere ilaç gibi geliyor. Özellikle erkeklerde enerji patlamasına yol açıyor. Uzmanlar, bademin diğer faydalarını şöyle anlatıyor:
● Kanser ve kalp krizi gibi hastalıklara karşı koruyucudur.
● Kuru ciltler için besleyicidir. Badem yağı cilt bakımı, saç ve tırnak bakımı için de kullanılabilir.
● Vücut direncini artırır. Yaraların iyileşmesinde, tat duyusunun oluşumunda faydalıdır.
● Gebelik için çinko minerali içerir.
● Bedensel ve zihinsel yorgunluk için kullanılabilir.
● Strese iyi gelir.