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    • Sağlık
    • 11.08.2020 Gazete
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    le len

     lı olması için ve leri dengeli bir oranda almak gerekiyor. Eksikliği halinde kaslarda seğirme ve kramplarla belirti veren bu bu mineralin eksikliği, özellikle yaşlılarda risk oluşturuyor. , çikolata, veriyor.

    Bitterle güçlen

    Vücudun lı olması için ve leri dengeli bir oranda almak gerekiyor. Eksikliği halinde kaslarda seğirme ve kramplarla belirti veren bu bu mineralin eksikliği, özellikle yaşlılarda risk oluşturuyor. , çikolata, veriyor.

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