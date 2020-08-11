Bitterle güçlen

Vücudunsağlıklı olması için vitamin ve mineralleri dengeli bir oranda almak gerekiyor. Eksikliği halinde kaslarda seğirme ve kramplarla belirti veren bu bu mineralin eksikliği, özellikle yaşlılarda risk oluşturuyor. Badem, bitter çikolata, güç veriyor.
Vücudun sağlıklı olması için vitamin ve mineralleri dengeli bir oranda almak gerekiyor. Eksikliği halinde kaslarda seğirme ve kramplarla belirti veren bu bu mineralin eksikliği, özellikle yaşlılarda risk oluşturuyor. Badem, bitter çikolata, güç veriyor.