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    • Sağlık
    • 10.08.2020 Gazete
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    aşk dolu! İşte faydaları...

    Yaz mevsimin en tatlı meyvelerinden biri olan , birçok hastalığa iyi geliyor. C vitamini deposu olan bu meyve, den kalp sağlığına kadar pek çok hastalığa şifa oluyor.

    Nektari aşk dolu

    Yaz mevsimin en tatlı meyvelerinden biri olan , birçok hastalığa iyi geliyor. C vitamini deposu olan bu meyve, den kalp sağlığına kadar pek çok hastalığa şifa oluyor. Aşkın ömrünü de uzatıyor. Cinsel isteği ve gücü artırıyor. Sperm kalitesini de yükselten nektari, kısırlık tedavisini destekliyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor

    Kanı temizler.

    Kabızlığı bitirir.

    Kanserden korur.

    Uykusuzluğu giderir.

    Ağız kokusunu önler.

    Ateş düşürür.

    Kalp krizi riskini azaltır.

    Böbreklerde oluşan kum ve taşın dökülmesini sağlar.

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