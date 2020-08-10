Yaz mevsimin en tatlı meyvelerinden biri olan nektari, birçok hastalığa iyi geliyor. C vitamini deposu olan bu meyve, kanserden kalp sağlığına kadar pek çok hastalığa şifa oluyor. Aşkın ömrünü de uzatıyor. Cinsel isteği ve gücü artırıyor. Sperm kalitesini de yükselten nektari, kısırlık tedavisini destekliyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor

Kanı temizler.

Kabızlığı bitirir.

Kanserden korur.

Uykusuzluğu giderir.

Ağız kokusunu önler.

Ateş düşürür.

Kalp krizi riskini azaltır.

Böbreklerde oluşan kum ve taşın dökülmesini sağlar.