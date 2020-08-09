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    • Sağlık
    • 09.08.2020 Gazete
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    Yaz mavisi |

    Tüm yıl özlemini duyduğumuz yaz günlerinde, denizin ve gökyüzünün huzur veren mavi tonlarını üzerinizde taşıyın. İyi pazarlar!

    Yaz mavisi

    Tüm yıl özlemini duyduğumuz yaz günlerinde, denizin ve gökyüzünün huzur veren mavi tonlarını üzerinizde taşıyın. İyi pazarlar!

    Tokalı bikini PENTİ, ÜST 59,97 TL; ALT 39,97 TL

    Deri ayakkabı ELLE SHOES, 199,92 TL

    Yuvarlak küpe SWAROVSKI, 209,50 TL

    Keten tulum BERSHKA, 199,95 TL

    Bağcıklı elbise ZARA, 169,95 TL

    Balıklı tişört MUDO, 45,99 TL

    Çizgili elbise MANGO, 99,99 TL

    FIrfırlı bluz LCW, 49,99 TL

    GÜNÜN YILDIZLARI
    Far SEPHORA, 39,90 TL

    Maskara GOLDEN ROSE, 32,90 TL

    Lacivert şort GUSTO, 171,96 TL

    Payetlı bel çantası TWIST, 77,70 TL

    Suya dayanıklı göz kalemi , 17,99 TL

    AYSUN ORHAN / YAŞAM GÜNLÜĞÜ

    Haberler Sağlık Yaz mavisi | YAŞAM GÜNLÜĞÜ
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