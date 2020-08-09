D vitamini her derde deva

Bağışıklık sistemi ve kemik gelişiminde D vitamini çok önemli bir yer tutuyor. Asıl kaynağı güneş ışınları olan D vitamini, hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve kemik gelişimine büyük katkı sağlıyor. Sağlıklı bir kas gelişimi için de hayati önem taşıyan D vitamini eksikliği ise vücutta bazı sorunlara yol açabiliyor. Fizyomer Fizik Tedavi Merkezi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Levent, "D vitamininin en önemli kaynağı güneş ışınlarıdır. Güneş ışınlarından fayda görmek için cildimizin muhakkak güneş ışınlarına maruz kalması gerekmektedir. Bunun için en uygun saatler sabah saat 11.00 ile öğleden sonra 15.00 arasıdır. Bu saatler arasında günde 15-20 dakika güneşlenerek, vücudumuz gerekli D vitaminini almaktadır. Süt ürünleri, yağlı balıklar; sardalya, uskumru, ton balığı zengin D vitamini kaynaklarıdır" dedi.