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    • Sağlık
    • 09.08.2020 Gazete
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    her derde deva

    sistemi ve lı bir kemik gelişimi için hayati önem taşıyor. Eksikliği ise hastalığa zemin hazırlıyor.

    D vitamini her derde deva

    Bağışıklık sistemi ve kemik gelişiminde çok önemli bir yer tutuyor. Asıl kaynağı ı olan D vitamini, hastalıklara karşı sistemini güçlendiriyor ve kemik gelişimine büyük katkı sağlıyor. lı bir kas gelişimi için de hayati önem taşıyan D vitamini eksikliği ise vücutta bazı sorunlara yol açabiliyor. Fizyomer Fizik Tedavi Merkezi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Levent, "D vitamininin en önemli kaynağı güneş ışınlarıdır. Güneş ışınlarından fayda görmek için cildimizin muhakkak güneş ışınlarına maruz kalması gerekmektedir. Bunun için en uygun saatler sabah saat 11.00 ile öğleden sonra 15.00 arasıdır. Bu saatler arasında günde 15-20 dakika güneşlenerek, vücudumuz gerekli D vitaminini almaktadır. Süt ürünleri, yağlı balıklar; sardalya, uskumru, ton balığı zengin D vitamini kaynaklarıdır" dedi.

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