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    • Sağlık
    • 09.08.2020 Gazete
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    Aşk nanesi

    Güzel su ile nane, aşk hayatına güç veriyor. Afrodizyak etkisiyle ve isteği artırıyor. Kan dolaşımını hızlandırarak iktidarsız sorunu yaşayan erkeklere derman oluyor. kalitesine de etki eden nane, tedavisini destekliyor.

    Aşk nanesi

    Güzel su ile nane, aşk hayatına güç veriyor. Afrodizyak etkisiyle ve isteği artırıyor. Kan dolaşımını hızlandırarak iktidarsız sorunu yaşayan erkeklere derman oluyor. kalitesine de etki eden nane, tedavisini destekliyor. Uzmanlar nanenin faydalarını şöyle özetliyor:
    Mide ağrılarını keser.

    Hazmı kolaylaştırır.
    söktürür.
    Astımı önler.
    Hafızayı güçlendirir.
    riskini düşürür.
    Cinsel isteği ve gücü arttırır.
    sağlığını korur.
    Kilo vermeye yardım eder.
    Cildi güzelleştirir.

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