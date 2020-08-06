Hamileliğin 40'ını çıkarmayın

Yaş ilerledikçe kadınların hamilelik şansı azalıyor. Özellikle 40 yaş ve sonrası hem kadın hem de bebekler için tehlike doğuruyor. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Kalay, çiftlere şu tavsiyede bulunuyor:
Kadınların doğurganlık oranı 32 yaşından itibaren kademeli olarak önemli ölçüde azalıyor. 37'den sonra bu daha da artıyor. Yumurta kalitesi de düşüyor.
Erkeklerin babalık ihtimali de yaşla orantılı düşüyor. Ancak çoğu erkek 60'lı yaşlarına ve hatta 70'lerine kadar babalık şansına sahip olabiliyor.
40 yaş ve üstü kadınlarda, yüksek tansiyon, preeklampsi ve gestasyonel diyabet gibi gebelik komplikasyonları riski fazla oluyor. Buna paralel olarak bebek sağlığı da sıkıntıya giriyor. 40 yaşında bir annenin Down sendromlu bir çocuğa sahip olma şansı 100'de 1'dir, 45 yaşında bu 30'da 1'e yükseliyor.
Kısırlık tedavilerinin başarı oranı da yaşla birlikte azalıyor. Tüp bebek döngüsü başına başarı oranı ise yüzde 20'den az oluyor.
40 yaşın üzeri kadınların hamilelik ve doğum sonuçları genç yaştakilerden önemli ölçüde farklılık gösteriyor. Daha önce düşük yapmış kadınlar için daha yüksek gebelik kaybı riski taşıyor. Bir araştırma, 25-29 yaş arası kadınlarda yüzde 10 oranında gebelik kaybının yaşandığını 45 yaş üstü kadınlarda bu oranın yüzde 53 olduğunu göstermiştir. 45 yaş üstü kadınlarda, diyabet, yüksek tansiyon ve erken doğum görülmüştür...
Kadınların doğurganlık oranı 32 yaşından itibaren kademeli olarak önemli ölçüde azalıyor. 37'den sonra bu daha da artıyor. Yumurta kalitesi de düşüyor.
Erkeklerin babalık ihtimali de yaşla orantılı düşüyor. Ancak çoğu erkek 60'lı yaşlarına ve hatta 70'lerine kadar babalık şansına sahip olabiliyor.
40 yaş ve üstü kadınlarda, yüksek tansiyon, preeklampsi ve gestasyonel diyabet gibi gebelik komplikasyonları riski fazla oluyor. Buna paralel olarak bebek sağlığı da sıkıntıya giriyor. 40 yaşında bir annenin Down sendromlu bir çocuğa sahip olma şansı 100'de 1'dir, 45 yaşında bu 30'da 1'e yükseliyor.
Kısırlık tedavilerinin başarı oranı da yaşla birlikte azalıyor. Tüp bebek döngüsü başına başarı oranı ise yüzde 20'den az oluyor.
40 yaşın üzeri kadınların hamilelik ve doğum sonuçları genç yaştakilerden önemli ölçüde farklılık gösteriyor. Daha önce düşük yapmış kadınlar için daha yüksek gebelik kaybı riski taşıyor. Bir araştırma, 25-29 yaş arası kadınlarda yüzde 10 oranında gebelik kaybının yaşandığını 45 yaş üstü kadınlarda bu oranın yüzde 53 olduğunu göstermiştir. 45 yaş üstü kadınlarda, diyabet, yüksek tansiyon ve erken doğum görülmüştür...