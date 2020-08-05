Romatizmaya yeşil fasulye

Vitamin ve mineral deposu taze fasulye, kalbi güçlendirir. Kolesterolü dengeler. Kemik gelişimini destekler. Hazımsızlığı giderir. Vücut yorgunluğunu alır. Kan basıncını dengeler. Bağırsakları güçlendirir. Romatizma ağrılarına iyi gelir. Migren ağrılarını hafifletir.
Vitamin ve mineral deposu taze fasulye, kalbi güçlendirir. Kolesterolü dengeler. Kemik gelişimini destekler. Hazımsızlığı giderir. Vücut yorgunluğunu alır. Kan basıncını dengeler. Bağırsakları güçlendirir. Romatizma ağrılarına iyi gelir. Migren ağrılarını hafifletir.