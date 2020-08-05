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    • Sağlık
    • 05.08.2020 Gazete
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    Romatizmaya

    Vitamin ve mineral deposu taze fasulye, kalbi güçlendirir. dengeler. gelişimini destekler. Hazımsızlığı giderir. yorgunluğunu alır. basıncını dengeler. Bağırsakları güçlendirir. Romatizma larına iyi gelir. ağrılarını hafifletir.

    Romatizmaya yeşil fasulye

    Vitamin ve mineral deposu taze fasulye, kalbi güçlendirir. dengeler. gelişimini destekler. Hazımsızlığı giderir. yorgunluğunu alır. basıncını dengeler. Bağırsakları güçlendirir. Romatizma larına iyi gelir. ağrılarını hafifletir.

    Haberler Sağlık Romatizmaya yeşil fasulye
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