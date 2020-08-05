Adaçayı şifa dolu | Adaçayının faydaları nelerdir?
Her derde deva adaçayı, menopoz şikayetlerini azaltır. Adet düzensizliğini bitirir ve adet sancısını keser. Terlemeyi önler. Bağırsakları temizler. Kötü kolesterolü düşürür. Memekanserinden korur. Kemik erimesi' hastalığına karşı koruma sağlar.
Her derde deva adaçayı, menopoz şikayetlerini azaltır. Adet düzensizliğini bitirir ve adet sancısını keser. Terlemeyi önler. Bağırsakları temizler. Kötü kolesterolü düşürür. Memekanserinden korur. Kemik erimesi' hastalığına karşı koruma sağlar.