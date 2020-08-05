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    • Sağlık
    • 05.08.2020 Gazete
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    Adaçayı şifa dolu | Adaçayının faydaları nelerdir?

    Her derde deva adaçayı, menopoz şikayetlerini azaltır. Adet düzensizliğini bitirir ve adet sancısını keser. önler. temizler. Kötü kolesterolü düşürür. inden korur. erimesi' hastalığına karşı koruma sağlar.

    Adaçayı şifa dolu
    Her derde deva adaçayı, menopoz şikayetlerini azaltır. Adet düzensizliğini bitirir ve adet sancısını keser. önler. temizler. Kötü kolesterolü düşürür. inden korur. erimesi' hastalığına karşı koruma sağlar.
    Haberler Sağlık Adaçayı şifa dolu | Adaçayının faydaları nelerdir?
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