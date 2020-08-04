Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Sağlık
    • 04.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    ı bekler

    Sıcak günleri hastalık çağırıyor. Bu dönemde sık görülen yolu u özellikle kadınları tehdit ediyor. Uzmanlar uyarıyor: Dar kıyafet giymeyin. Bol bol su için.

    Enfeksiyon yazı bekler

    Yaz aylarını yaşadığımız şu günlerde, hava sıcaklığı rekor kırıyor! Özellikle sıcak havayla kendini gösteren hastalıklar ise tat kaçırıyor. Uzmanı Dr. Edvin Murrja aylarında görülme sıklığı artan 4 hastalıkla ilgili önemli uyarılarda bulunuyor:

    GÜNEŞ ÇARPMASI

    Güneşte birkaç saat kaldıktan sonra bulantı, kusma, bilinç değişikliği ve ateşle kendini gösterir. Tablo ilerlerse bilinç kaybı bile görülür. Hafif durumlarda ılık suyla banyo ve bol , şikayetleri azaltır. Korunmak için şunları yapmak gerekir:

    - Dışarıya çıkmadan 30 dakika önce cildinize kremi sürün.
    - Günde en az 2 litre su içmeyi asla ihmal etmeyin.
    - Güneş ışınlarının yeryüzüne en dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arasında mümkünse dışarıya çıkmayın.
    - Açık renkli, hafif ve bol giysiler kullanın.

    İDRAR YOLU ENFEKSİYONU

    Kadınlarda sık görülür. Sık a çıkma, kaşıntı ve akıntı şikayetlerine yol açar. Mutlaka doktora başvurmak gerekir. Tedavide geç kalındığında daha uzun süreli ve yoğun tedaviler gerektirir. Korunmak için şunlar önerilir:

    - Bol bol su için.
    - İdrarınızı tutmamaya çalışın.
    - Pamuklu iç çamaşırı giyin.
    - Sıkı ve vücuda oturan kıyafetlerden kaçının.
    - Tuvalet sonrası temizliği önden arkaya doğru yapın.

    İSHAL

    Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte mikropların üremeleri ve gıdaların bozulması hızlanır. Bozulmuş ve kirlenmiş, üzerlerine mikrop bulaşmış besin ya da suların tüketimi sonrasında karın sı ve yüksek ateşle seyreden ishal başlayabilir. Bu durumdan korunmak için şunları yapmak gerekir:

    - Dışarıda yemek yemeyin.
    - Soğuk dolaplarda saklanan ürünleri tercih edin.
    - Sebze ve meyveleri iyi yıkayın.
    - Sık el yıkamaya dikkat edin.

    DIŞ KULAK YOLU ENFEKSIYONU

    Kulak ağrısı, akıntısı veya kızarıklığı gibi şikayetlere yol açar. Bu yüzden mevsiminde sık suya girmek bile tek başına dış kulak yolu larının artışına sebep olabilir. Korunmak için şunları yapmak gerekir:

    - Kulağınızı pamuklu çubuk gibi nesnelerle temizlemeyin, kaşımayın.
    - Kulaklarınızın kuru kalmasını sağlayın.
    - Duş alırken kulağınıza su kaçmamasına dikkat edin.

    Haberler Sağlık Enfeksiyon yazı bekler
    Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
    Tüm Sağlık Haberleri