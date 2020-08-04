Enfeksiyon yazı bekler

Yaz aylarını yaşadığımız şu günlerde, hava sıcaklığı rekor kırıyor! Özellikle sıcak havayla kendini gösteren hastalıklar ise tat kaçırıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Edvin Murrja yaz aylarında görülme sıklığı artan 4 hastalıkla ilgili önemli uyarılarda bulunuyor:

GÜNEŞ ÇARPMASI

Güneşte birkaç saat kaldıktan sonra bulantı, kusma, bilinç değişikliği ve ateşle kendini gösterir. Tablo ilerlerse bilinç kaybı bile görülür. Hafif durumlarda ılık suyla banyo ve bol sıvı tüketimi, şikayetleri azaltır. Korunmak için şunları yapmak gerekir:

- Dışarıya çıkmadan 30 dakika önce cildinize güneş kremi sürün.

- Günde en az 2 litre su içmeyi asla ihmal etmeyin.

- Güneş ışınlarının yeryüzüne en dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arasında mümkünse dışarıya çıkmayın.

- Açık renkli, hafif ve bol giysiler kullanın.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU

Kadınlarda sık görülür. Sık idrara çıkma, kaşıntı ve akıntı şikayetlerine yol açar. Mutlaka doktora başvurmak gerekir. Tedavide geç kalındığında daha uzun süreli ve yoğun tedaviler gerektirir. Korunmak için şunlar önerilir:

- Bol bol su için.

- İdrarınızı tutmamaya çalışın.

- Pamuklu iç çamaşırı giyin.

- Sıkı ve vücuda oturan kıyafetlerden kaçının.

- Tuvalet sonrası temizliği önden arkaya doğru yapın.

İSHAL

Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte mikropların üremeleri ve gıdaların bozulması hızlanır. Bozulmuş ve kirlenmiş, üzerlerine mikrop bulaşmış besin ya da suların tüketimi sonrasında karın ağrısı ve yüksek ateşle seyreden ishal başlayabilir. Bu durumdan korunmak için şunları yapmak gerekir:

- Dışarıda yemek yemeyin.

- Soğuk dolaplarda saklanan ürünleri tercih edin.

- Sebze ve meyveleri iyi yıkayın.

- Sık el yıkamaya dikkat edin.

DIŞ KULAK YOLU ENFEKSIYONU

Kulak ağrısı, akıntısı veya kızarıklığı gibi şikayetlere yol açar. Bu yüzden yaz mevsiminde sık suya girmek bile tek başına dış kulak yolu enfeksiyonlarının artışına sebep olabilir. Korunmak için şunları yapmak gerekir:

- Kulağınızı pamuklu çubuk gibi nesnelerle temizlemeyin, kaşımayın.

- Kulaklarınızın kuru kalmasını sağlayın.

- Duş alırken kulağınıza su kaçmamasına dikkat edin.