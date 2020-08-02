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    • Sağlık
    • 02.08.2020 Gazete
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    Omega-3 deposu , sindirim sistemini hızlandırır. Kabızlığı giderir. İdrar söktürücüdür ve ı temizler. Zihinsel yorgunluğu bitirir. Vücuda enerji verir. Antioksidan kaynağı olan semizotu, kansızlığı önler. Kan şekerini dengeler. u dengeler.

    Tansiyona semizotu
    Omega-3 deposu , sindirim sistemini hızlandırır. Kabızlığı giderir. İdrar söktürücüdür ve ı temizler. Zihinsel yorgunluğu bitirir. Vücuda enerji verir. Antioksidan kaynağı olan semizotu, kansızlığı önler. Kan şekerini dengeler. u dengeler.
    Haberler Sağlık Tansiyona semizotu
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