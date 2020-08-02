Tansiyona semizotu

Omega-3 deposu semizotu, sindirim sistemini hızlandırır. Kabızlığı giderir. İdrar söktürücüdür ve kanı temizler. Zihinsel yorgunluğu bitirir. Vücuda enerji verir. Antioksidan kaynağı olan semizotu, kansızlığı önler. Kan şekerini dengeler. Tansiyonu dengeler.
Omega-3 deposu semizotu, sindirim sistemini hızlandırır. Kabızlığı giderir. İdrar söktürücüdür ve kanı temizler. Zihinsel yorgunluğu bitirir. Vücuda enerji verir. Antioksidan kaynağı olan semizotu, kansızlığı önler. Kan şekerini dengeler. Tansiyonu dengeler.