Kalbin için çekirdek çitle

Ay çekirdeği, akşam sohbetlerinde ağızları tatlandırıyor. Sağlığa da pek çok faydası bulunuyor. Magnezyum, folat ve E vitamini zengini olan bu yemiş, kalp sağlığı üzerinde önemli rol oynuyor.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Baha Aydoğ, günde yarım çay bardağı kadar yenilen ay çekirdeğinin kalp damar hastalıklarına bağlı ölüm riskini azalttığını söylüyor. Kolesterol seviyesini de düzenleyen ay çekirdeği, magnezyum içeriği ile beyin sağlığını da destekliyor. Her gün yenilen ay çekirdeğinin Alzheimer'dan da koruduğunu belirten Baha Aydoğ, "Ay çekirdeği günlük magnezyum ihtiyacının yüzde 25'inden fazlasını temin eder. Bu da kasların, beynin korunmasını sağladığı gibi Alzheimer riskini de azaltır dedi.