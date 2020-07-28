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    • Sağlık
    • 28.07.2020 Gazete
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    işi

    ’de yapılan araştırma, ile ilişkisine dair önemli bir sonuç ortaya çıkardı. tipi kahvaltının en lısı olduğu açıklandı.

    Türk işi kahvaltı

    Sağlıklı beslenmenin ilk adımı olan , vücuda enerji veriyor. Uzmanlar, zeytin, zeytinyağı, yeşillikler içeren, domates, salatalık olan kahvaltı tipini öneriyor. Uzmanı Prof. Dr. Hasan Aydın, "lı beslenme dediğimizde tipi kahvaltıyı örnek verebiliriz. Bizim kahvaltımızın içerisindeki zeytin, zeytinyağı, yeşillikler içeren, domates, salatalık olan kahvaltı tipi, sağlık için gerekli olan besin öğelerinin bir bileşiminden oluşuyor. Lifli ekmekleri tercih etmek gerekiyor" diye konuştu.

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