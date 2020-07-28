Türk işi kahvaltı

Sağlıklı beslenmenin ilk adımı olan kahvaltı, vücuda enerji veriyor. Uzmanlar, zeytin, zeytinyağı, yeşillikler içeren, domates, salatalık olan kahvaltı tipini öneriyor. Uzmanı Prof. Dr. Hasan Aydın, "Sağlıklı beslenme dediğimizde Türk tipi kahvaltıyı örnek verebiliriz. Bizim kahvaltımızın içerisindeki zeytin, zeytinyağı, yeşillikler içeren, domates, salatalık olan kahvaltı tipi, sağlık için gerekli olan besin öğelerinin bir bileşiminden oluşuyor. Lifli ekmekleri tercih etmek gerekiyor" diye konuştu.