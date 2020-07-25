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    • Sağlık
    • 25.07.2020 Gazete
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    Pancar soslu, tulum peynirli ve hindi fümeli sandviç

    Haşlanmış pancarların kabuğunu soyun. Rendenin ince tarafı ile rendeleyin. sarımsak, , , çok az tuz, taze çekilmiş karabiber ve lime suyunu ekleyip iyice karıştırın.İşte pancar soslu, tulum peynirli ve hindi fümeli sandviç tarifinin devamı...

    Pancar soslu, tulum peynirli ve hindi fümeli sandviç
    Haşlanmış pancarların kabuğunu soyun. Rendenin ince tarafı ile rendeleyin. sarımsak, , , çok az tuz, taze çekilmiş karabiber ve lime suyunu ekleyip iyice karıştırın. Altı ekmek diliminin üzerine pancarlı sosu sürün. marul yapraklarını ekmek dilimlerinin üzerine paylaştırın. dilimleri ve hindi füme ile sıralamayı tamamlayın. Diğer ekmek dilimlerini üzerine yerleştirip servis yapın.

    6 KİŞİLİK PANCAR SOS İÇİN:
    2 adet orta boy haşlanmış pancar
    2 diş sarımsak
    4 yemek kaşığı süzme yoğurt
    3 yemek kaşığı labne peyniri
    Tuz, taze çekilmiş karabiber, 1 tatlı kaşığı lime suyu

    SANDVİÇ İÇİN:
    12 dilim tost ekmeği
    yaprak Yedikule marulu
    8-10 dilim hindi füme, tulum peyniri

    EMİNE TUNADAN - ZAMANSIZ LEZZETLER
    Haberler Sağlık Pancar soslu, tulum peynirli ve hindi fümeli sandviç
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