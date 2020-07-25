



Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, ilişki sırasında vücut salgılarıyla bulaşıyor. Bu hastalıkları ve korunma yollarını Amerikan Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Doktoru Doç. Dr. Cengiz Alataş'a sorduk:



KİMLERDE GÖRÜLÜYOR?

Bu hastalıklar en sık 15-30 yaş grubunda görülüyor. Kadınlarda erken yaşta evlenme, biyolojik olarak cinsel organ mukozasının ilişki sırasında tahriş olasılığı cinsel yolla bulaşan hastalık riskini artırıyor. Erkeklerin ise erken yaşta cinsel ilişkiye başlamaları, sık eş değişikliği büyük risk.