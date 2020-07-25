Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, ilişki sırasında vücut salgılarıyla bulaşıyor. Bu hastalıkları ve korunma yollarını Amerikan Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Doktoru Doç. Dr. Cengiz Alataş'a sorduk:
KİMLERDE GÖRÜLÜYOR?
Bu hastalıklar en sık 15-30 yaş grubunda görülüyor. Kadınlarda erken yaşta evlenme, biyolojik olarak cinsel organ mukozasının ilişki sırasında tahriş olasılığı cinsel yolla bulaşan hastalık riskini artırıyor. Erkeklerin ise erken yaşta cinsel ilişkiye başlamaları, sık eş değişikliği büyük risk.
BELİRTİLER SESSİZ
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar genellikle erkeklerde belirti vermiyor. Kadınlarda bu hastalıklar üreme organlarına zarar verdiği takdirde kısırlık, dış gebelik, gebelik sırasında hastalığın anneden bebeğe geçmesi ve kansere zemin hazırlayabiliyor. Bu hastalıklardan şüphelenilmesi gereken durumlar ise şöyle: Erkek cinsel organında akıntı, idrar yaparken yanma, ağrı, sık idrara çıkma, cinsel bölgede siğil, yara, uçuk, kasıklarda şişlik ve beze oluşması.
EN SIK RASTLANAN
Yaklaşık 50'den fazla cinsel yolla bulaşan hastalık var ama en sık görülenler; frengi, bel soğukluğu, genital uçuk, genital siğil, AIDS, Hepatit B ve C, kasık mantarı, kasık biti, uyuz.
KORUNMA YOLLARI
Doç. Dr. Alataş, cinsel yolla bulaşan hastalılardan korunma yollarını da şöyle özetliyor: Tek partnerli cinsel yaşam tercih edilmeli, HPV ve Hepatit gibi aşılarla önlenmesi mümkün olan hastalıklara karşı aşı yaptırılmalı. İlişki sırasında mutlaka kondom (prezervatif) kullanılmalı.