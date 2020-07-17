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    • Sağlık
    • 17.07.2020 09:32
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    • 17.07.2020 09:32
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    Türk bilim insanları le savaşacak uyuyan hücrelerin şifrelerini keşfetti

    nden Prof. Dr. ve ekibi tarafından bağışıklık sistemi hücreleri üzerine yapılan çalışmada, hastalarının kanında bulunan ve kanserle savaşma kabiliyetini yitirmemiş olduğu belirlenen yeni hücre tespit edildi.

    Türk bilim insanlarından dev adım! Kanserle savaşacak...

    Konuya ilişikn konuşan, Prof. Dr. , "Kanser hastalarının topladığımız bağışıklık hücrelerini, farklı tekniklerle karakterize ettik. Bu hücrelerin içinde 20 binden fazla gen ifadesinin nasıl değiştiğini gördük. Diğer hücrelere göre nasıl farklı davrandıklarını, kanserle savaşta bağışıklık sistemini destekleyip desteklemediklerini gösterdik" dedi.



    "KANSER HASTALARINDA ARTTIĞINI GÖRDÜK..."

    Güneş Esendağlı, "Monosit dediğimiz bağışıklık hücre grubuna ait bu yeni tipteki hücreleri çeşitli tekniklerle belirledik ve topladık. Saflaştırdık, sağlıklı kişilerde göz ardı edilebilecek kadar az olduğunu, kanser hastalarında arttığını gördük" açıklamasını yaptı.

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