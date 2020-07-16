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    • Sağlık
    • 16.07.2020 Gazete
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    lere mucizesi! işte böbrek taşını önlemenin yolları

    Toplumda yaygın görülen hastalıklardan taşı, neden olduğu şiddetli ağrıyla biliniyor. Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Üroloji Uzmanı Prof. Dr. , her 10 kişiden birinin, böbrek taşı sorunu yaşadığını söylüyor.

    Böbreklere süt mucizesi

    Toplumda yaygın görülen hastalıklardan taşı, neden olduğu şiddetli ağrıyla biliniyor. Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Üroloji Uzmanı Prof. Dr. , her 10 kişiden birinin, böbrek taşı sorunu yaşadığını söylüyor. Böbrek taşının şiddetli göğüs, karın ve bel ağrıları, bulantı ve kusma ile idrarda kanla belirti verdiğini söyleyen Kabay, "Taş tedavisinde en çok kullanılan 3 yöntem, şok dalgaları ile taşın kılması, üreteroskopi ve perkütan nefrolit-otomidir. Taşın yeri, büyüklüğü ve böbrekte oluşabilecek veya oluşan hasarın düzeyidir" diyor. Böbrek taşı riskini azaltacak önerileri sıralıyor:

    Her gün 2.5 ile 3 litre arası sıvı tüketin.

    Su veya süt gibi nötr PH'lı içecekleri tercih edin.

    Bol miktarda sebze, lifli gıda ve meyve (özellikle turunçgiller) yiyin.

    Diyetinizdeki tuz miktarını azaltın.

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