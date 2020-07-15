Kadınların kabusu selülit, yaz aylarında can sıkıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Serpil Pırmıt selülitlerden kurtulmanın şifresini açıklıyor:
SU İÇİN: Günde 2 litre içmek selülitleri azaltır.
10 BİN ADIM: Her gün 10 bin adım atmak kan dolaşımını hızlandırır ve selüliti azaltır.
KAHVEYE DİKKAT: Kahve, içerdiği kafein nedeniyle selülit yapar. Günde 2 fincandan fazla tüketmemek gerekir.
TUZU AZALTIN: Tuz, vücutta ödem ve selülit yapar.
DOSTUM YEŞİLLİK: Sebze ve lifli gıdalar selülit oluşumunu azaltır. Ayrıca balık, zeytinyağı, baklagil de tüketilmelidir.
DAR GİYMEYİN: Dar kıyafetler ve yüksek topuklu ayakkabılar kan dolaşımını bozar. Selülite yol açar.
Selülite karşı savaş açın! İşte selülitten kurtulmanın yolları
Kadınların kabusu selülit, yaz aylarında can sıkıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Serpil Pırmıt selülitlerden kurtulmanın şifresini açıklıyor: Günde 2 litre içmek selülitleri azaltır...
Kadınların kabusu selülit, yaz aylarında can sıkıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Serpil Pırmıt selülitlerden kurtulmanın şifresini açıklıyor: