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    • Sağlık
    • 15.07.2020 Gazete
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    e karşı savaş açın! İşte selülitten kurtulmanın yolları

    Kadınların kabusu , yaz aylarında can sıkıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. selülitlerden kurtulmanın şifresini açıklıyor: Günde 2 litre içmek selülitleri azaltır...

    Selülite karşı savaş açın

    Kadınların kabusu , yaz aylarında can sıkıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. selülitlerden kurtulmanın şifresini açıklıyor:
    SU İÇİN: Günde 2 litre içmek selülitleri azaltır.
    10 BİN ADIM: Her gün 10 bin adım atmak kan dolaşımını hızlandırır ve selüliti azaltır.
    KAHVEYE DİKKAT: Kahve, içerdiği kafein nedeniyle selülit yapar. Günde 2 fincandan fazla tüketmemek gerekir.
    TUZU AZALTIN: Tuz, vücutta ödem ve selülit yapar.
    DOSTUM YEŞİLLİK: Sebze ve lifli gıdalar selülit oluşumunu azaltır. Ayrıca balık, zeytinyağı, baklagil de tüketilmelidir.
    DAR GİYMEYİN: Dar kıyafetler ve yüksek topuklu ayakkabılar kan dolaşımını bozar. Selülite yol açar.

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