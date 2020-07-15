Kadınların kabusu selülit, yaz aylarında can sıkıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Serpil Pırmıt selülitlerden kurtulmanın şifresini açıklıyor:

SU İÇİN: Günde 2 litre içmek selülitleri azaltır.

10 BİN ADIM: Her gün 10 bin adım atmak kan dolaşımını hızlandırır ve selüliti azaltır.

KAHVEYE DİKKAT: Kahve, içerdiği kafein nedeniyle selülit yapar. Günde 2 fincandan fazla tüketmemek gerekir.

TUZU AZALTIN: Tuz, vücutta ödem ve selülit yapar.

DOSTUM YEŞİLLİK: Sebze ve lifli gıdalar selülit oluşumunu azaltır. Ayrıca balık, zeytinyağı, baklagil de tüketilmelidir.

DAR GİYMEYİN: Dar kıyafetler ve yüksek topuklu ayakkabılar kan dolaşımını bozar. Selülite yol açar.