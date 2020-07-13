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    • Sağlık
    • 13.07.2020 Gazete
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    Sağlığına kat! Faydaları saymakla bitmiyor...

    Yemeklere lezzet katarken sağlık açısından birçok faydayı beraberinde getiren lar, sofralarımızın vazgeçilmezleri... Hem lezzet hem sağlık deposu olan baharatlar, şifa niyetine tüketiliyor. Uzmanlar, dikkat edilmesi gerekenleri anlatıyor.

    Sağlığına baharat kat

    Yemeklere lezzet katarken sağlık açısından birçok faydayı beraberinde getiren lar, sofralarımızın vazgeçilmezleri... Eski çağlardan itibaren şifa niyetine kullanılan baharatlar; günümüzde de birçok hastalığa karşı koruyucu etki gösterebiliyor veya hastalık semptomlarının azaltılmasında destekleyici rol oynayabiliyor. Acıbadem Altunizade Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Nadide Can, "Yemeklerimizi lezzetlendirirken sağlık veren baharatları tüketirken bazı noktalara ise dikkat etmek gerekiyor. Çünkü en faydalı diye bilinen bitkiler bile ilaç gibi görülüp aşırı tüketildiğinde zararlı hale gelebiliyor" diyor.


    ZERDEÇAL    , içerdiği antioksidan bileşikler sayesinde sağlığın korunmasında önemli bir baharat. Bitkinin ana bileşeni olan "kurkumin" polifenolik özellikleri sayesinde inflamasyonun temel rol oynadığı birçok hastalıkta tedavi edici özellik gösteriyor.


    TARÇIN     güzel kokusu ve lezzetinin yanı sıra kabızlığı önleyici, gaz söktürücü ve antiseptik özelliklere sahip olan sağlıklı bir baharat. Man şekerinin, trigliseritin (TG) ve total kolesterolün düşmesine yardımcı olabiliyor.


    ÖZELLİKLE    , içeriğindeki güçlü bir antienflamatuar ve antioksidan etkiye sahip 'gingerol' sayesinde tıbbi bir bitki olarak da kullanılan zencefilin sağlığa birçok faydası bulunuyor. Bulantıya iyi gelen, kas ağrılarını gidermeye yardımcı oluyor.

    KİMYON
    TÜRK, Latin, Hint ve Arap mutfağının yanı sıra eski çağlardan beri şifalı bir bitki olarak da kullanılan gaz giderici etkiye sahip. Bağışıklık sistemini güçlendirebilirken, kalp-damar sağlığı ve diyabet üzerinde olumlu etkilerde de bulunuyor.

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