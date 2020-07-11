Antalya'nın Demre ilçesine bağlı Çevreli Mahallesi'nde yıllardır birçok hastalığa, yanıklara iyi geldiği bilinen elma yağı üretiliyor. Doğadan toplanan halk arasında 'çalba' denilen ada çayı, şifaya dönüşüyor. İzinle toplanan çalbalar, kilosu 5 liradan satın alınıyor. Mucuk ailesi de 50 yıldır Çevreli Mahallesi'nde elma yağı üretiyor. Doğadan özel izinle toplanan çalba ada çayından üretilen yağ bebeklerin karın ağrısında, gaz sancısında, üşütme, soğuk algınlığı, grip gibi vakalarda kullanılıyor. Nefes darlığına karşı doğal bir mentol olan elma yağı yanıklara uygulanırsa enfeksiyon kapmasının da önüne geçiyor.