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    • Sağlık
    • 11.07.2020 Gazete
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    gelen şifa: Çalba ada çayı

    'nın Demre ilçesine bağlı 'nde yıllardır birçok hastalığa, yanıklara iyi geldiği bilinen elma yağı üretiliyor. toplanan halk arasında 'çalba' denilen ada çayı, şifaya dönüşüyor.

    Doğadan şifa
    Antalya'nın Demre ilçesine bağlı 'nde yıllardır birçok hastalığa, yanıklara iyi geldiği bilinen elma yağı üretiliyor. toplanan halk arasında 'çalba' denilen ada çayı, şifaya dönüşüyor. İzinle toplanan çalbalar, kilosu 5 liradan satın alınıyor. Mucuk ailesi de 50 yıldır Çevreli Mahallesi'nde elma yağı üretiyor. Doğadan özel izinle toplanan çalba ada çayından üretilen yağ bebeklerin karın ağrısında, gaz sancısında, üşütme, soğuk algınlığı, grip gibi vakalarda kullanılıyor. Nefes darlığına karşı doğal bir mentol olan elma yağı yanıklara uygulanırsa enfeksiyon kapmasının da önüne geçiyor.
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