Ege’den gelen karaciğer dostu

Son zamanlarda alternatif tıbba ilgi bir hayli artmış durumda. Ege'nin meşhur otlarından olan şevketi bostan da epey merak edilen bitkiler arasında yer alıyor. İşte iyi bir magnezyum, kalsiyum ve demir kaynağı olan şevketi bostan bitkisinin faydaları dikkat çekiyor. Şevketi bostan, lezzetli bir bitkidir. Zeytinyağlısı da olur etlisi de son derece lezzetli olduğu biliniyor. Beyindeki kan dolaşımını artırmaya yardımcı olan şevketi bostan, hafızayı güçlendirir ve konsantrasyonu artırır. Şevketi bostan aynı zamanda karaciğer dostu bir bitkidir. Karaciğeri temizlemeye yardımcı olduğu uzmanlar tarafından da kanıtlandı.