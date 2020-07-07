SAĞLIKLI hayat için kendinize zaman ayırın. ABD'de yapılan araştırmalar herkesin kolayca uygulayabileceği ve sonunda sağlıklı olmamızı sağlayacak detayları gözler önüne serdi. İşte mutluluk formülü:

1 HER SABAH ILIK SU: Uyanır uyanmaz içeceğiniz bir bardak ılık su; doğrudan bağırsaklarınızı temizler. Yatmadan önce de ılık su içmeyi unutmayın.

2 SİNİRLİ DEĞİL SAKİN: Üzgün veya sinirliyseniz, yiyecekleri gerektiği gibi sindiremezsiniz. Sakin olduğunuz zaman yemek yemeye özen gösterin.

3 BEDENİNİZİ DİNLEYİN: Eğer herhangi bir yiyeceği gerçekten çok istiyorsanız, tüketin; vücudunuz içeriğindeki bir besin maddesine ihtiyaç duyuyor olabilir.

4 YİYECEKLERİ GRUPLANDIRIN: Bir öğünde birbiriyle etkileşime girmeyen yiyecekleri tüketin. Örneğin et ve balıkla beraber meyve yerseniz şişkinlik yapar, tek başına meyve ise gaz yapmaz.

5 YEŞİLLİK SUYU: Haftada bir gün yeşillik suyu hazırlayın. Yeşil içecekler; kanı temizler, kan hücresi yapımına yardımcı olur ve bedeni arındırır.

6 BÖBREĞE MASAJ: Her günün sonunda böbreklerinize hafif hafif masaj yapın. Bu masaj onları rahatlatır.

7 CİLDE FIRÇA ATIN: Haftada bir kere cildinizi kuru bir cilt fırçasıyla fırçalayın.

8 ERKEN UYUYUN: Yatağa ne kadar erken girerseniz, kendinizi o kadar iyi hissedersiniz. 23.00'ten önce uyumalısınız.

9 KARANLIK UYKUSU: Uyuduğunuz oda ne kadar karanlık olursa hücreleriniz o kadar hızla yenilenir.

10 SADECE DURUN: Her sabah uyandığınızda kendinize beş dakikalık zaman ayırın ve bu zaman zarfında durun! Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.