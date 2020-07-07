Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Sağlık
    • 07.07.2020 Gazete
    ABONE OL

    ve mutluluğun reçetesini açıkladı

    ve mutluluğun reçetesini açıkladı. Siz de basit şekilde uygulayabileceğiniz 10 adımda, mutluluğu yakalayabilirsiniz... İşte mutluluk formülü...

    Mutluluk onda

    SAĞLIKLI hayat için kendinize zaman ayırın. ABD'de yapılan araştırmalar herkesin kolayca uygulayabileceği ve sonunda lı olmamızı sağlayacak detayları gözler önüne serdi. İşte mutluluk formülü:

    1 HER SABAH ILIK SU: Uyanır uyanmaz içeceğiniz bir bardak ılık su; doğrudan bağırsaklarınızı temizler. Yatmadan önce de ılık su içmeyi unutmayın.

    2 SİNİRLİ DEĞİL SAKİN: Üzgün veya sinirliyseniz, yiyecekleri gerektiği gibi sindiremezsiniz. Sakin olduğunuz zaman yemek yemeye özen gösterin.

    3 BEDENİNİZİ DİNLEYİN: Eğer herhangi bir yiyeceği gerçekten çok istiyorsanız, tüketin; vücudunuz içeriğindeki bir besin maddesine ihtiyaç duyuyor olabilir.

    4 YİYECEKLERİ GRUPLANDIRIN: Bir öğünde birbiriyle etkileşime girmeyen yiyecekleri tüketin. Örneğin et ve balıkla beraber meyve yerseniz şişkinlik yapar, tek başına meyve ise gaz yapmaz.

    5 YEŞİLLİK SUYU: Haftada bir gün yeşillik suyu hazırlayın. Yeşil içecekler; kanı temizler, kan hücresi yapımına yardımcı olur ve bedeni arındırır.

    6 BÖBREĞE MASAJ: Her günün sonunda lerinize hafif hafif masaj yapın. Bu masaj onları rahatlatır.

    7 CİLDE FIRÇA ATIN: Haftada bir kere cildinizi kuru bir cilt fırçasıyla fırçalayın.

    8 ERKEN UYUYUN: Yatağa ne kadar erken girerseniz, kendinizi o kadar iyi hissedersiniz. 23.00'ten önce uyumalısınız.

    9 KARANLIK UYKUSU: Uyuduğunuz oda ne kadar karanlık olursa hücreleriniz o kadar hızla yenilenir.

    10 SADECE DURUN: Her sabah uyandığınızda kendinize beş dakikalık zaman ayırın ve bu zaman zarfında durun! Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.

    Haberler Sağlık Amerikalı uzmanlar sağlık ve mutluluğun reçetesini açıkladı
    Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
    Tüm Sağlık Haberleri