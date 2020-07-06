Telefon yaşlandırır

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    • Sağlık
    • 06.07.2020 Gazete
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    Uzmanlar, , tablet ve bilgisayarlardan yansıyan ışınların, erken yaşlanmaya neden olduğunu açıkladı

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    Pandemi döneminde maske ve siperlik kullanırken de güneş ışınların maruz kalıyoruz. Güneş ışınlarından korunmanın önemini belirten Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Tuba İşeri, vatandaşın güneş kremi kullanmaya devam etmesini önerdi. İşeri, kızılötesi (infrared) ışınlara karşı da dikkatli olunması gerektiğini belirterek, ", tablet, bilgisayar gibi kızılötesi ışınlarının cildimiz üzerine olumsuz etkileri güneş ışınlarına göre daha azdır. Fakat kapalı ortamlarda da kızıl ötesi ışınlara maruz kalma devam eder. Ciltte kuruma, leke artışı, erken yaşlanma; kızıl ötesi ışınların cildimize vermiş olduğu zararların başlıcalarıdır" uyarısında bulundu.

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